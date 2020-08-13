網酸Tiffany藍時尚口罩「根本買不到」！中衛喊別生氣：10月起增產30%

▲中衛10月將增加20%-30%產能。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

繼七月底推出「姐姐款」蕾絲口罩引發熱潮後，中衛今在臉書粉專轉貼文章，表示將會推出高級色口罩，包括愛馬仕橘、Tiffany藍、卡地亞紅等，時尚度破表，沒想到，引發大票網友留言酸成一片，直呼根本搶不到，中衛受訪時也強調「下半年會增產20%-30%產能」，要大家再等等啦。

沒想到，大票網友底下氣噗噗留言，「不要再出特殊色了！拜託～讓大家都可以買到安心、放心的台製口罩吧」、「也要買得到阿~都被黃牛拿去高價賣掉囉」、「根本買不到的特殊色，已經不抱任何希望」、「廠商根本就知道一般民眾買不到的事實，還要不斷地放消息，吊大家胃口，做過頭了」、「看得到，完完全全買不到」、「最後會上蝦皮十幾倍價格賣出」、「聽聽看看就好」、「希望開放預訂實名制！限量一人一盒或兩盒。根本買不到」。

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▲中衛10月將增加20%-30%產能。（圖／記者唐詠絮翻攝）

面對網友的爆氣與酸言．中衛今天受訪時無奈地表示，目前中衛仍是國家口罩隊，中央也將徵收到年底，但未來將增加3條產線，從Q4也就是今年10月份起每日將會增產20%-30%產能，但絕對不會打價格戰，除了盒裝也會以5片1包的方式呈現，所以請喜愛中衛口罩的民眾，不要再生氣啦。

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