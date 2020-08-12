嘉義女被撞慘死！20歲男抖認罪…神秘電話舉報「抓錯人」反轉案情

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義新港鄉大潭村日前發生死亡車禍，56歲黃姓女駕駛開車外出，卻被一輛黑車撞飛慘死，警方到場後將一名20歲的蘇姓男子帶回調查。沒想到，警方接獲一通電話告知，調閱監視器才發現駕駛的衣服顏色不同，真相竟是46歲的蘇父叫兒子頂罪。

黃女7月27日外出購買農用肥料，沒想到從產業道路右轉往164線民雄往新港方向23公里處時，被酒駕的蘇父高速撞上，導致小貨車當場翻覆，黃女也噴飛路中慘死，而蘇父與朋友下車後，蹲坐路邊陰影處聊天。

警消到場後，一名年輕的黑衣男坦承肇事，警方將其移送後，接到目擊民眾的檢舉電話，表示肇事男子的衣服應該是白色，並非黑色。

▲▼蘇男擔心要坐牢，竟叫兒子來頂罪。（圖／東森新聞）



檢警調閱監視器畫面，發現開設練鴿場的蘇父知道過失致死可能被判處緩刑，但酒駕致死會處3年以上10年以下刑期，擔心坐牢的他馬上叫兒子到現場頂罪。

「真的太可惡了！」黃女丈夫表示，妻子為了種田，每天早上都自己出門工作，居然碰到酒駕肇事的蘇父，還玩出頂罪這招，讓他非常生氣，「我太太是枉死的耶」。

檢方得知實情後，認為蘇父涉犯刑法酒後駕車致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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