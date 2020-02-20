70歲父腦手術後臥床求扶養　女兒拿「成長過程照片」打臉

▲陳翁希望女兒支付每月1萬元的扶養費。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

70歲的陳姓老翁年輕時有過一段婚姻，僅維持一年多就以離婚收場，年老之後因為做過大腦動脈梗塞動手術，但恢復情況不佳，這才想起與前妻所生的女兒，因此決定提告要求給付扶養費。不過，陳女出示從小到大的生活照片，父親幾乎沒有參與她的成長過程，如今反過來要求扶養，實在不公平，最後獲得台東地院法官裁准免除扶養義務。

陳翁在判決書中主張，當年是因為與前妻感情不睦，才會在結婚一年多後離婚，女兒則是交由前妻扶養，自己平時靠打零工維生，無奈老了之後因為大腦動脈梗塞，術後復原狀況不佳，生活難以自理，長期臥病在床，導致沒辦法繼續工作而無收入，由於需要支付龐大的養護費用，名下卻只有一台20多年的舊車，價值低到連變賣都沒人要，最後不得已決定向女兒請求支付每月1萬元的扶養費。

▲陳翁坦言確實沒有扶養過女兒，對彼此都很陌生。

陳女則主張，雙親離婚之後，她就是由外公、外婆以及母親扶養長大，從未與父親聯繫過，當然，父親也沒有支付過任何扶養費用，兩人雖然是父女，但她有記憶以來就沒感受過父愛，所以希望法官能免除對父親的扶養義務。

台東地院法官認為，陳翁沒有謀生能力，的確需要家人照料，但陳女出示自己從小到大的生活照，幾乎都沒看到「父親」的身影，對於這一點，陳翁也承認「我和她很陌生」；考量到父女倆長期沒有共同生活，父親也未曾提供必要的扶養費用，如今反過來要求女兒支付扶養費，衡諸一般社會生活經驗，顯然有失公平，最後裁定駁回父親告訴，並准許免除女兒的扶養義務。