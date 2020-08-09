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為救愛心島3人喪命！警官溺死前「緊抓柳樹條」求生　胞兄登艇見遺物淚崩

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▲▼南韓第4大河蟾津江潰堤氾濫，全羅南道谷城郡淹成水鄉澤國。（圖／路透社）

▲南韓第4大河蟾津江潰堤氾濫，全羅南道谷城郡淹成水鄉澤國。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓暴雨成災，當局決定開啟位於江原到春川市的昭陽江水壩水閘門，不料6日卻將衣巖湖上造價14億5千萬韓元的「愛心島」沖走，然而當局竟然下令業者、市府公務員搭乘橡膠艇前往固定，還得請求警察搭巡察艇出動搶救，最後導致3艘船艇陸續翻覆，共計3人死亡、3人失蹤、2人獲救。

搜救作業今（9）日已進入第4天，儘管中部地方仍持續降雨，增加搜救困難度，當局仍派出11輛直昇機、74艘船艇、10隻警消救助犬，並將警察、消防人員、軍人、公務員等共計2576人投入搜救工作。

根據韓媒《中央日報》，搜救人員8日找到2名失蹤者，分別為55歲的李姓警官、47歲的民間業者金姓職員，不過皆已是冰冷的遺體。李姓警官被發現時，身著警察制服、雙手緊抓朝鮮柳樹（willow），似乎死前仍做最後掙扎，表現出強烈求生欲，令人深感遺憾。

警察巡察艇被打撈上岸後，李姓家屬的胞兄登上巡察艇，感受弟弟生前最後一絲氣息。看著牆上掛著的壁鐘、筆記型電腦，他哽咽、啜泣道，「弟弟呀、弟弟呀！」，引人淚崩。

▲▼全羅南道谷城郡發生土石流，民宅被沖毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲全羅南道谷城郡發生土石流，民宅被沖毀。（圖／達志影像／美聯社）

南韓安全行政部中央災難安全對策本部統計，從本月1日起至9日上午10時30分，連日來的暴雨造成33人死亡、15人失蹤、10人輕重傷，為9年來之最。

韓媒《紐西斯通訊社》（뉴시스）指出，除了衣巖湖3艘船艇翻覆造成的傷亡，全羅南道谷城郡、全羅北道長水郡發生嚴重土石坍方，土石流掩埋民宅；而全羅南道丹陽郡發生土石流，造成高壓電線桿倒塌、壓垮民宅，引發火災，造成屋內70多歲老婦死亡。

►留島不留人！造價14億衣巖湖「愛心島」慘遭湍流沖走　市府草菅人命釀悲劇

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