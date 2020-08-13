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尪沒做晚飯…84歲老婦「狂毆致命部位」！80歲翁臥倒血泊慘死

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（圖／翻攝現代快報）

▲婦狂毆丈夫致死。（圖／翻攝現代快報，下同）

圖文／CTWANT

大陸江蘇淮安一名84歲老太太因丈夫未做晚飯，2人發生爭執，老太太一氣之下竟攻擊丈夫的太陽穴和下體等致命部位，還持木棍狂毆，丈夫就這樣活活被打死。近日，淮安市淮陰區人民法院依法判處這名老太太10年有期徒刑。

根據《現代快報》報導，這名84歲狄老太太和丈夫育有4名子女，皆在外地工作，附近鄰居透露，夫妻倆喜歡飲酒，每天中午和晚上都要喝，而狄老太太脾氣火爆，2人經常因家庭瑣事發生爭執，酒後甚至還會大打出手。

事發於2019年6月22日傍晚，狄老太太外出回到家中，發現丈夫沒有做晚飯，便質問丈夫，2人因此發生口角，之後狄老太太就氣沖沖地出門；沒想到再回到家中，發現丈夫將房間門鎖住，一個人待在房內，狄老太太想進房休息，于姓丈夫卻對她不理不睬，她便搬了張小板凳，爬窗進到屋內與丈夫爭吵。

尪沒做晚飯...84歲老婦「木棍狂毆致命部位」！80歲翁臥倒血泊慘死

2人越吵越兇，狄老太太出手推了丈夫，導致丈夫頭部撞到牆壁而摔倒，頭部出血，但狄老太太卻沒有因此消氣，反而對著丈夫的太陽穴、下體等致命部位拳打腳踢，還用木棍連續狂毆頭、臉以及腿部，最後于姓丈夫頭部臉部大量出血死亡。

案發後，狄老太太發現自己殺了人，不敢待在家，準備前往自首，但因當時夜已深，她找不到派出所，只能在街上蹲了一夜，隔天在他人指示下到派出所投案。警方抵達案發現場，發現于男臥倒血泊，身體僵硬，牆上、地上滿是血跡。

經淮安市淮陰區人民法院審理，認為狄老太太故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，但因狄老太太案發後主動向公安機關投案，並如實供述犯罪事實，屬於自首，可從輕處罰；狄老太太的行為雖造成被害人死亡，但因本案為家庭糾紛引發的臨時起意刑事案件，狄老太太的主觀惡性和社會危害性相對較小，可酌情從輕處罰，且其犯罪時已75歲，該院依法判處10年有期徒刑。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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