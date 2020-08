記者王致凱/綜合報導

英國蘇格蘭東部亞伯丁(Aberdeen)地區12日發生火車出軌意外,蘇格蘭首席部長證實發生脫軌的為一列客運列車,並將其形容為「重大事故」。外媒稱至少1人在事故中死亡,但詳細傷亡情況仍未獲當局確認。

根據《每日郵報》報導,蘇格蘭鐵路(ScotRail)一列客運列車當地時間上午9時40分在亞伯丁郡斯冬希文(Stonehaven)附近發生脫軌意外。據悉當局已派出30輛車和一架救護直升機前往現場。

蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)上午表示,蘇格蘭鐵路出軌事件為一「重大事件」。她說,儘管事故詳情仍不明朗,但已有「重大傷亡」報告傳來。蘇格蘭政府已經啟動緊急應變程序。

