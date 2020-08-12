「劇毒雙頭蛇」驚現屋外！「超肥身軀狂扭」詭異畫面曝　被咬一口就會死

記者黃心瑀／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra state）的居民撒哈（Dimple Shah）日前自家屋外，發現了一條長11公分的雙頭蛇，在震驚之餘他也通知了相關單位前來抓捕，事後他才知道這條蛇是一種名為鎖鍊蛇（Russell's viper，學名山蝰），是世界上最致命的蛇之一，被咬一口就很有可能會死掉。

根據《鏡報》報導，撒哈在7日時於屋外發現了一條雙頭蛇，隨後趕緊請捕蛇人員和林野官員前來現場捉捕，就在這些人到達之後，這條雙頭蛇被判定為鎖鍊蛇，是世界上最致命的蛇種之一，就算人在一開始被咬到後生存下來，但仍然會受到毒液的影響跟傷害。

印度林業官員南達（Susanta Nanda）表示，這條雙頭蛇的成因是遺傳基因變異，這種情況也讓蛇在野外的生存機率變小，但鎖鍊蛇這種毒蛇比大多數的毒蛇來的還要危險，目前已經先將這隻鎖鍊蛇帶回研究，蛇仍還活著並且處於安全的環境。

密西根大學的研究中指出，鎖鍊蛇每年早成數千人的死亡，被咬到的人會出現各式各樣的症狀，有可能會先感到疼痛，然後嘔吐、頭暈，一直到出現腎衰竭的症狀為止。