朱立倫挺黎智英挨轟　李正皓：在國民黨當正常人很難

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於壹傳媒創辦人黎智英10日突遭港警依涉嫌違反《港區國安法》逮捕，前國民黨主席朱立倫表態譴責，卻引來部分藍營支持者批評。對此，在2020總統大選中因批評國民黨候選人韓國瑜而遭國民黨開除黨籍的李正皓無奈表示，在國民黨當正常人很難。

黎智英被港警逮捕，除民進黨批評外，朱立倫也在臉書提到，「不管你喜不喜歡黎智英個人，我們必須保障言論自由。不管你支不支持蘋果日報，我們必須維護新聞自由。這才是民主自由法治的基礎；才能獲得真正的民心」。

朱立倫貼文一出後，引來部分網友出征，「聽不下去！朱立倫你已偏離正道！」、「朱先生您再怎麼跟隨民進黨的話語都挽不回國民黨的頹勢了，真悲哀。」、「更悲哀的是他居然認同民進黨的話語模式！」、「真的是矯情造作的朱先生！完全沒有中心思想！」

不過，也有其他網友表示支持，「正常倫，覺醒」、「真的是國民黨唯一正常倫」、「國民黨少數還有良知的正常倫」、「單看這次的言論支持你」、「朝聖，勇敢的朱先生」、「雖然我不喜歡國民黨，但朱先生這次說得很好」

朱立倫的文章也在PTT上引發鄉民熱烈討論，更有人說「我早就懷疑朱立倫是綠的了，下一位 侯友宜」、「就說當初推朱出來 根本就躺著選」、「正常人在不正常群體發言也是會被當成不正常」、「中國議題 他大概是KMT裡面失分最少的」。

對於朱立倫的言論，引發正反兩方的評論，李正皓表示，當然朱立倫不可能是綠的，但藍綠本來就是相對值，現在的國民黨不缺一位藍到深紅的大頭，但很需要一位能向中間靠攏的正常人。

李正皓還說，「你問我當個正常人很難嗎？在國民黨內很難」，去看看朱立倫臉書有多少國民黨的支持者出征、洗版，就知道正常人在那環境要維持正常的判斷有多難。

▼朱立倫挺黎智英，在PTT掀起討論。（圖／翻攝PTT）

▼朱立倫挺黎智英，網友留言回應。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）