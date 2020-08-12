影／陸籍子女返台「陸委會搞不定」發3版新聞稿　仍稱「不清楚要不要持居留證」

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中央流行疫情指揮中心今（12）協助陸委會宣布「開放2-6歲陸籍子女持居留證可以申請入境」，記者會後緊急改口表示「不需持居留證」，幾分鐘後又改口「2至6歲的陸籍子女可以申請入境，父母得陪同。」媒體進一步詢問「到底需不需要持居留證？」陸委會卻回覆「不清楚。」從下午2點到3點，一小時改口2次，卻還沒正確答案。

▲陸籍子女返台政策，陸委會反覆改口，最後仍沒有正確答案。（圖／記者陳政錄攝，資料照）

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指揮中心下午2點記者會開始發佈的第一版新聞稿是「開放2-6歲陸籍子女『持居留證』可以申請入境」，記者會結束後，指揮中心表示「陸委會要求更改剛剛發佈內容」，改成「不需持居留證」，媒體做完更正報導後，又再度接到指揮中心通知「陸委會還要再更改發佈內容」，害協助發佈的指揮中心媒體群組「反覆收回新聞稿9次」。

根據目前最新更改的內容為「自8月13日零時起，2至6歲的陸籍子女可以申請入境，父母得陪同。」由於前面兩度更改「是否須持居留證」，為求謹慎，媒體打電話詢問陸委會受訪窗口，但陸委會卻回覆「這部分還在討論中。」也就是說，三度更改新聞稿，但仍沒有答案。

媒體進一步追問「公部門單位新聞消息已經發布，難道可以這樣說改就改？是否可以麻煩陸委會重新確認正確的政策內容再發佈？」陸委會窗口則支支吾吾無法回應，接著辯稱「不清楚，還要討論。」隨即馬上拒絕採訪。