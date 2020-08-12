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名醫害命！退休警官妻失眠求診　戴面罩吸藥入睡治療1個月猝死

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美術研究所畢業的葉博文，憑藉專長，手繪當時妻子猝死當下罩在臉部的面罩模樣。（圖／葉博文提供）

▲美術研究所畢業的葉博文，憑藉專長，手繪當時妻子猝死當下罩在臉部的面罩模樣。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄市一名退休警官葉博文，和妻子翁彩鳳育有3子，其中老么為自閉兒，翁女為照顧兒子，10多年前，從高薪的保險公司襄理退休，但因照顧兒子身心俱疲，長年失眠，去年11月26日在友人介紹下，求助知名的「楊寧正診所」，楊叮囑翁女每天得戴著面罩吸入藥物助眠，孰料一個月後，么兒早上欲叫母親起床卻叫不醒，葉男至房間查看，發現妻子已經沒有生命跡象，面罩還套在口鼻上！

請繼續往下閱讀...

葉博文指出，他和妻子翁彩鳳（53歲）結褵近30年，育有3子，妻子為了照顧罹患自閉症的兒子，10多年前辭去保險公司襄理的職務，在家當主婦，專心照顧兒子。

葉男說，妻子為了照顧小兒子，長年受失眠之苦困擾！去年11月26日，妻子在友人介紹下，前往在疼痛科堪稱權威的「楊寧正診所」求診，楊開立藥物，並給了氧氣面罩般的手持式面罩，叮囑翁女在睡前將藥物滴入面罩前方的盒子，戴著面罩睡覺助眠。

葉男表示，由於妻子長年失眠，為了讓妻子好睡，夫妻倆分房睡，翁妻瞞著他去診所看診約4、5次，每次花費數千元由兒子出資，他完全不知妻子求診後戴著面罩睡覺之事。

葉男回憶，一個月後，也就是12月26日早上，么兒兩度叫媽媽起床，見媽媽沒反應，於是到客廳和他說「媽媽都叫不起來」，當時他體恤妻子，還安撫兒子：「沒關係，媽媽很累，讓她多睡一會，等一下再叫她」。

沒想到，到了當天上午近11時，兒子又去房間叫媽媽，還是叫不起，葉男到妻子房間查看，赫見妻子面罩罩在口鼻處，雙手緊抓著面罩，早已氣絕身亡！葉男認為妻子猝死和就醫求診脱不了關係，於是報警。

死者翁彩鳳的死亡原因鑑定報告。（圖／葉博文提供）

▲死者翁彩鳳的死亡原因鑑定報告。

檢察官獲悉後展開偵辦，對遺體解剖採樣和藥物一併送驗，檢警前往楊寧正診所搜索，查扣門診錄音檔、藥物、面罩等證物，後來死因結果出爐，分別為多重藥物中毒及窒息、吸入氣面罩阻塞呼吸、憂鬱症經開立醫師開立面罩以吸入氣面罩呼吸式麻醉劑等原因。

檢方目前將醫師楊寧正列為被告，全案朝《過失致死》、違反《醫師法》等罪嫌偵辦。

本刊記者去電楊寧正診所尋求回應，一名自稱負責醫管的小姐表示會負責轉知楊寧正，稍後會再來電回覆；但直至截稿為止，本刊未接獲診所來電，無法獲知回應。

死者翁彩鳳生前疼愛患有自閉症的兒子，為照顧兒子將高薪工作辭掉。（圖／葉博文提供）

▲死者翁彩鳳生前疼愛患有自閉症的兒子，為照顧兒子將高薪工作辭掉。

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