「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

▲埔出水緣份」中埔鄉109年度愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉公所舉辦的「109年度愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫」親子體驗營隊活動開跑， 邁入第8年的埔出水緣份，今年以「揪愛親子營 染上幸福袋go home 8!」為主題，2天1夜的行程精彩豐富～水資源講座、生態導覽、愛在山林-藍染工藝、紅瓦貓-檳榔染再生藝術、東園種苗園體驗扦插趣、山中城堡享童趣，還有夏夜裡大聲講暗會等精彩項目，揪愛親子營邀親子一起染上幸福袋回家!

埔出水緣份營隊活動邁入了第8年，每位參與過的學員們都是一顆一顆的種子，今年中埔鄉公所為了兼顧防疫及學生學習權益，在5月份辦理了成長營隊活動，也首次以「校園水資源教育紮根營」，採入校園入班教學的方式，在鄉內10所國小分12場次以活潑、生動、有趣的互動教學形式來辦理，讓超過300多位的國小6年級學員，以遊中學、學中玩的方式體會到水的重要性。

另外，開放給全國及在地親子組報名的生態親子營隊，也將在10月份登場，邀請親子們大手牽小手走入中埔石硦，享受多采多姿的田園生態饗宴。

▲中埔鄉109年度愛護水資源環境教育暨生態體驗深耕計畫體驗布染 。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄉長李碧菁表示，2天1夜的親子營從今天起開始報名囉! 2梯次的親子營將在10月17日、18日以及10月24日、25日，連續2個假日的週六日登場! 歡迎來自全國各地及在地的親子組趕快報名參加。今年親子營活動以「染上幸福」為主題，活動精彩豐富，規劃有水的小旅行、動植物生態近距離接觸、再生藝術-『紅瓦貓』檳榔染DIY體驗，還有『愛在山林』體驗藍染工藝、東園種苗園玩篩土體驗扦插田園樂、山中城堡享童趣~將獨一無二的手捏黏土黑熊、獨角仙帶回家，以及夏夜裡大聲講暗會等精彩活動，讓爸爸媽媽或阿公阿嬤假日帶著小朋友一同體驗生態、激發創意，養成小朋友珍愛水資源的好習慣，2梯次的生態親子營活動名額有限報名要快喔，希望今年所有的親子們都能染上幸福袋回家!

埔出水緣份「揪愛親子營 染上幸福袋go home 8!」報名表及詳情相關資訊請上中埔鄉公所網站或洽報名專線：05-2755113，或者直接搜尋facebook臉書『埔出水緣份』。