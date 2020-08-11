聽女同事向前男友痛哭求饒…人夫擬「除髒狼」計畫狂捅18刀：去看看他長怎樣

記者劉昌松、羅志華／台北報導

于姓已婚房仲於4月間，在萬華持刀刺死林姓男子，到案時稱「業績不好」才隨機下手，不料檢警調查後發現，他是不滿江姓女同事遭林姓前男友騷擾，才下手殺人，更曾特別重訓、密謀「除髒狼」計畫。北院11日開庭，于男稱他一直幫助江女逃離林男騷擾，直到在電話中，聽江女向林男痛哭求饒後，心中十分沉重、覺得自己沒用，便決定要去「看看」林男，卻意外殺人，法官裁定羈押。

▲于姓人夫不滿林姓運將不斷騷擾江姓女同事，於4月間持刀捅死對方，北院11日裁定羈押。（圖／記者劉昌松攝）

于男於4月11日深夜持藍波刀刺殺18刀、一度拖行林姓計程車司機，直到員警到場才趕緊逃跑，事後遭支援警力逮捕；林男則在昏迷3個月後，經家屬同意忍痛拔管，檢方依殺人罪起訴。

檢方調查，于男與江女在同一間房仲店上班，案發前2人在林男車上放了GPS，企圖掌握行蹤，另依妨害秘密罪，將2人起訴。

于男今日出庭表示，他與江女認識8、9年，2人各自有婚姻，都有2個小孩，平時互相照顧情同兄妹，當他得知江女一直遭林姓前男友騷擾，便開始幫助江女迴避，無奈林男常在上班時間，到店裡來鬧一次就是2到4小時，讓有經濟壓力的江女無法好好上班。

于男本想讓時間沖淡一切，不料偶然接到一通電話，聽到江女哭著向林男求饒放過她，讓于男心情十分沉重、覺得自己沒用，便籌備「除髒狼」計畫，企圖以法律、找人教訓等方式勸退林男，卻都沒有執行，只是說說而已。

于男表示，案發當天他心情混亂，去林男住處只是想碰個運氣，想「看看」林男長怎樣，不料2人當場發生爭執，林男年輕、又高他一個頭，他在拉扯中驚覺林男力氣很大，在荒亂中也不知道怎麼會刺到林男。

于男坦承所有犯行，並稱除有家人需要照顧外，妻子也因此與他離婚，他只想盡快服完刑，陪母親過完餘生，表明「絕不會逃跑」，希望法院能裁定交保，好讓他去給林男上個香，也要去籌備接下來可能需要的和解金，但法官認為于男涉犯的是重罪，有逃亡可能，裁定羈押。

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