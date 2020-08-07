情傷男割頸放血虐殺女友！她噴血驚逃再被拖回砍刺40刀　目擊同事嚇到要收驚



▲湖口地區上午發生一起情殺命案，檢察官已相驗完畢，全案將朝殺人罪嫌偵辦。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／綜合報導

新竹湖口地區上午發生一起情殺，一名45歲林姓男子持刀衝入女友工作的按摩店，朝39歲的女友身上狠砍至少3、40刀，印尼來台、取得身分證的離婚李姓女友傷重不治，而兇嫌目前仍在醫學中心搶救中，檢察官下午已相驗完畢，確認擇日解剖，全案將依殺人罪嫌移送。

45歲的林姓男子任職於湖口工業園區擔任技術員一職，因不滿交往3年的同居女友一直花他的錢，還劈腿，悲憤之餘帶著刀子到女友工作的按摩店準備同歸於盡。

▲45歲林姓男子持刀衝入女友工作的按摩店，朝39歲的女友身上狠砍至少3、40刀，女友傷重不治。

林男在7日上午衝進店內，用長約30公分的水果刀不斷朝女友胸、背狂刺至少3、40刀，期間李女不斷掙扎，一度想逃跑卻又被林男強抓回來繼續捅刀，直到再也無力爬起後，林男才用刀子往自己左胸插刀，試圖一了百了，當時店內還有另兩名同事，見狀後大叫直衝門外喊救命。

李女傷勢嚴重，送醫後不治，而林男被送醫時，胸口還插著兇刀，雖沒命中心臟，但傷勢也不樂觀，目前已由東元醫院後送至北部醫學中心急救。兩名目擊者被嚇得不輕，做完筆錄後立馬狂奔去收驚，檢察官已於當日下午相驗完畢，將擇期解剖，全案將依殺人罪嫌偵辦。



淡斑、保濕 夏日美肌百萬網友都推「Kiehl's亞馬遜激光極淨白淡斑精華」

►影／精神科醫師戀上護理長 他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她

►怨她把錢花光還劈腿！情傷男水果刀恐怖報復 女友頸動脈慘被割斷噴血亡



►超噁慎入！霸氣萌犬變無毛骨頭狗 開門驚見「炸裂土石流」…眾人奪門狂吐