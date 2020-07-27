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高雄男貼網抱怨「水塔遭槍擊」　警方一個關鍵找到「生存遊戲狂人」

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▲▼梁男交付的狙擊槍 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方在梁男家中找到的仿真狙擊槍。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名男子日前在臉書上表示自家的水塔遭到槍擊，且水塔下有發現BB彈以及鋼珠等，又表示之前還有看到對面大樓的窗戶有槍管伸出，轄區警方獲報後進行追查，最後終於以一雙生存遊戲短靴循線找到梁姓男子，他也主動交出該把仿製的狙擊槍供查驗，雖未達殺傷力標準不構成槍砲罪，但警方仍依社會維護法將他裁處。

楠梓分局表示，25日下午進行網路巡邏時，看見李姓男子（47歲）在臉書社團指出自家的水塔遭人開槍射擊，當下立即派人到李男指出的路段進行地形勘查，發現某間大樓的外牆特徵與李男所貼文的照片很像，於是進行逐戶訪查，不久就在一戶的門口前發現一雙生存遊戲的戰鬥靴，懷疑應該是該戶有槍擊的行為。

警方後續找到貼文的李姓男子後，通知他到警局製作被害人筆錄，又在網路上找到梁男（25歲）喜愛生存遊戲的紀錄，當天下午5點多就通知梁到案，他在同意進行搜索後，發現一把仿真狙擊槍、BB彈及瓦斯鋼瓶等，警方後續將槍枝帶回查驗後，發現該槍不具殺傷力，因此並未構成槍砲罪，但仍依違反社維法裁處，並將槍枝查扣。

梁男供稱，自己喜歡生存遊戲，有時會為了練槍法朝窗外的非生物物體進行射擊，他的說法也頗令警方傻眼。

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