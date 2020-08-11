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沒看清楚多付400元！小黃司機「左手熟練舉動」展現人性醜陋…網看傻：很黑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲男司機在紅燈區搭載女子，下場悲劇了。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

▲搭車遇到不老實的司機。與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

記者黃可昀／綜合報導

搭計程車竟然差點鬧到差點報警！一名女子日前搭火車到中壢火車站，抵達後隨手攔了一輛計程車，原本整個搭車過程都很正常，直到下車付錢時，自己不小心把500元當成100元付給司機，結果對方反應讓她瞬間爆氣，「最後我說不好意思請把錢還我，不然我要報警了，才把錢還我。」

女子在PTT表示，當天她從火車站出來後，直接在門口攔了一輛計程車，以往都習慣自己打電話叫車，或是選擇前三大的知名車隊，但當天手上還搬了一箱書，想說剛好有計程車就直接搭了，沒想到竟是惡夢開始。

請繼續往下閱讀...

新台幣、鈔票、千元鈔、百元鈔。（圖／記者陳俊宏攝）

▲燈光太暗，要拿100拿成500。（示意圖／記者陳俊宏攝）

由於當時天色昏暗，「基本上根本一片黑，唯一的燈是司機駕駛座旁邊的燈，照不到後座」，她付錢時也看不清，只聽到250元就抽了3張鈔票付錢，「我以為我拿了3張100給司機，但其實是1張500、2張100」，司機接過錢後拿到燈光下看了一眼，隨後快速用100元壓住那張500元鈔票，並且緊緊握在左手，接著用右手找零50元，這時原PO才發現自己拿錯錢了，結果對方開始裝傻、否認，兩人在路邊爭執不下。

旁邊社區的警衛察覺異狀主動上前關心，原PO生氣地說「我要報警了」，司機看情勢不對，才摸摸鼻子把錢歸還並快速離去。事後原PO回想起乘車過程，「他好像沒有加入車隊，椅背也沒有貼他的資訊」，想檢舉也不知道該向誰投訴，只好自認倒楣，「最後如果要在中壢火車站搭計程車的話，建議不要直接在門口攔排班的計程車。」

網友紛紛回應，「中壢火車站的計程車跟黑道基本沒兩樣」、「便利商店ibon都可直接叫計程車直接到門口」、「門口排班的小黃都很雷，不只素質差，車資也很黑」、「下次找有車隊的，不過也是你疏忽，讓他起了貪念且有機可乘。」

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關鍵字：

計程車司機小黃

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