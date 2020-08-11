台北101外驚見稀客！「一級保育類遊隼」伸懶腰光顧3小時　81樓OL：我大叫

▲遊隼歪頭樣子超萌。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／台北報導

台北101高樓外近日來了一位特別訪客被大樓上班族拍下，是瀕臨絕種的一級保育類「遊隼」，且一待就待了3個多小時。而這隻遊隼瞪大雙眼、時不時歪頭的樣子，讓OL驚呼太可愛了。但其實可別被牠外表騙了，遊隼的習性相當兇猛，專家提醒若靠近牠有一定的危險性。

101大樓81樓診所諮詢師Qmi當天下午一如往常看窗戶風景，未料見到「稀客」。根據她拍下的影片，這隻遊隼圓滾滾大眼、胖胖身形，搭配又尖又長的鷹爪，瞪大雙眼，一下歪頭、一下動動爪子，讓她直呼「好可愛喔！在伸懶腰。」

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Qmi受訪表示，當時看到窗戶左下角有一大團黑黑的東西，「我大叫，因為我嚇到了，然後大家就一起過來看，那時候我們以為是小鳥，牠的體積大概就是手臂這麼高。」

▲▼遊隼光臨101大樓外頭。（圖／東森新聞）

▼遊隼光臨101大樓外頭。（圖／東森新聞）

老鷹遊隼屬於一級保育類、晝行性中行猛禽，成鳥身長落在38至51公分，主要捕食野鴨、燕子、鴿子等，台灣春秋和冬季比較常見。診所諮詢師Fiona說，遊隼當下有歪頭、點頭、眼睛放大，且瞳孔很黑，很像可愛動物，一點都不會覺得牠是猛禽；聽說牠習慣待在同個地方，很希望牠下次能再回來讓他們看。

遊隼看起來超級可愛，別看一副溫馴模樣，其實極具攻擊性。台北市野鳥學會副總幹事蔣功國表示，基本上遊隼都不會算是太溫馴，尤其牠的嘴爪非常銳利，所以如果靠近一定有一些危險性；像101大樓外的這隻遊隼盯著玻璃看，有可能牠以為玻璃當中有自己同伴，因此吸引牠過去。

遊隼是所有隼中體型最大的，俯衝時速每小時可以達到300公里左右，有如鳥類中的高速戰鬥機，是目前鳥類飛行速度最快，平常主要棲息地在平原或濕地，難得光顧都市大樓，被民眾撞見拍下牠的英姿。

▼專家說，基本上遊隼都不會算是太溫馴，靠近有一定危險性。（圖／東森新聞）

▲▼101大樓81樓診所諮詢師Qmi（上圖）、Fiona分享看到遊隼的心情。（圖／東森新聞）