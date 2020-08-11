港媒：中國人大傾向讓全體香港立法會議員延任

▲香港立法會。（圖／香港立法會）

文／中央社台北10日電

港媒引述消息人士透露，正在舉行的中國全國人大常委會議，傾向讓本屆香港立法會全 體議員、包括先前被港府取消下屆立法會參選資格的4 名民主派議員，都延任1年。

中國第13屆全國人大常委會第21次會議8日在北京登場，預定11日閉幕，到10日為止已舉行過2次全體會議。外界預料，會議閉幕前將應港府請求，表決「香港 特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案」。

香港01報導，消息人士指出，全國人大常委會已基本完成有關香港立法會真空期的討論，傾向「簡單處理 」，由現任所有議員延任1年。而延任的立法會職能、 權限與任滿前相同。

消息人士表示，北京中央此舉應是希望減少爭議， 把未來1年時間「集中在抗疫工作上」。 香港建制派人士指出，上述「第六屆立法會繼續運 作」議案的名稱，其實已透露端倪，意味著本屆立法會 可延長1年，由現任所有議員繼續履職。

依理，先前被 取消下屆立法會參選資格的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、 梁繼昌等4人，也可留任。 報導指出，先前倡議設置立法會「看守議會」的港 區人大代表葉國謙也表示，相信本屆立法會議員可「原 班人馬過渡」。

而中央作出特別安排，是希望大家「一 條心抗疫」。 報導提到，中國港澳辦副主任張曉明先前赴香港聽 取意見時，大部分建制派主張上述4人不能續任，否則 與選舉主任的決定有矛盾。但消息人士說，北京中央作 出判斷前會考慮不同意見，也會視實際形勢而定，並非 「一味硬」。（編輯：邱國強）

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