「地面飛彈」監控解放軍機！　張競點關鍵：發射管制決定生死

▲共機今日上午越過台海中線。（圖／國防部提供）



記者邱茀濱／綜合報導

在美國衛生部長今早晉見總統蔡英文之際，解放軍空軍殲11、殲10上午9點多短暫踰越台海中線。空軍司令部事後發新聞稿證實，還首次透露以「地面防空飛彈」全程監控。對此，中華戰略學會研究員張競點破關鍵，強調「發射管制」決定生死，國軍怎可糊裡糊塗地對外曝露在新聞稿上？

據悉，共軍飛機先前多次擾台，我空軍僅實施廣播告警，但這次卻在新聞稿上首次承認出動「地面防空飛彈監控」，讓張競直搖頭，批評國軍毫不知發射管制事關生死。

張競在臉書發文分析，依據《兩岸人民關係條例》及其《施行細則》中，嚴密監視戒備、攔截、辨證、開槍示警、強制驅離、逼其降落或引導降落，都是明訂於法律之專業用語。

但現在跑出個「地面飛彈監控」，張競認為，由於防空飛彈不能掌握目標動態資訊，所以必然是啟動「搜索雷達」或「射控雷達」，對比上述的法律專業用語，「都是藉由戰管防空搜索雷達導引，絕對不輕易啟用防空作戰武器系統或是空中作戰儎臺本身之感測器與射控裝備。」

張競強調，「發射管制」（EMCON）事關生死，空軍豈能如此輕浮處置？因此就可看出「地面飛彈監控」，其實是沒有必要就曝露本身電子參數之魯莽作為，而且怎可將此種失誤舉措，糊裡糊塗地對外曝露在新聞稿上？

「台海空中動態充滿鬥智謀略，話多不如話少，去追求我方首次如何如何，根本就是政治獻媚表態討好，但卻會招惹來對方偵對我特定目標之電子偵搜行動。」張競說，您將蜜倒出來在桌上，蒼蠅蜜蜂怎可能不飛來呢？

最後，他舉例1982年6月9日貝卡山谷Beqaa Valley的空戰，敘利亞防空飛彈部隊就是使用「地面飛彈監控」，才讓以色列空軍大獲全勝，並直批空軍「還要發出這種新聞稿，這實在太讓人搖頭不知說啥才好？」

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