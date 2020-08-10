網傳新莊新北大道淹水！他驚呼「秒成滑水道」　水利局回應了

▲雨彈狂砸新莊，網友目擊：「新北大道淹水了。」（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

記者趙蔡州／綜合報導

今年第6號颱風米克拉逐漸逼近增強中，氣象局稍早針對18縣市發布大雨特報。新北市新莊區10日下午也開始下起大雨，一名網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」表示，新北大道部分路段出現淹水情況，汽、機車通過都會濺起一大片水花，讓不少網友直呼「好誇張！」

原PO在臉書分享照片後，吸引許多網友熱烈討論，有人說「一秒變新北滑水大道」、「漂漂河嗎」、「新北愛河日常」、「這雨下到一個誇張」、「每次下雨一定淹水」、「騎車的人要小心啊」、「下午3點，我人在台南，也是瞬間大暴雨」、「瞬間暴雨，什麼路都要淹吧。」

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▲網友回應。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

對於網友的說法，新北水利局10日晚間表示，經查證新莊區今日（10日）下午，6小時累積雨量僅8mm，應不致於產生積淹水，淹水感測器也沒有顯示，消息與照片應該不是當天資訊。

受到颱風外圍環流影響，氣象局10日下午針對18縣市發布豪、大雨特報，桃園市、新竹縣、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，大台北、新竹以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方及落石，低窪地區應慎防淹水。