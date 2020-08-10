企業主注意　資安「七月浩劫」曝數位轉型隱憂

▲隨著企業對於數位化依賴度提高，雲端上儲存的企業資料是駭客眼中的肥羊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

近幾年，「數位轉型」已成台灣企業顯學，尤其是在疫情過後，更加促使企業主了解到數位轉型的重要性；只不過，隨著企業對於數位化的依賴性提高，也讓駭客投注更多力道攻擊企業，前陣子台灣有許多大廠商也紛紛爆出資安危機，就被資安界稱為「七月浩劫」。

趨勢科技全球核心技術部資深協理張裕敏就指出，台灣近期重大資安事件，包括了穿戴式裝置、PCB、自動化設備、半導體封測，以及石化公司等。

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▼趨勢科技全球核心技術部資深協理張裕敏(左)、趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

在萬物聯網的時代下，企業逐漸將資料轉移至雲端當中，而雲端上儲存的企業資料是駭客眼中的肥羊，駭客會鎖定組態設定錯誤或管理不當的雲端環境發動攻擊，這都會讓企業重要資料外洩的機會大增。

企業除了面對既有的資安威脅，更需要當心新型態、更快速的威脅變化；「勒索軟體是目標式的攻擊，不像是過往的病毒比較像是『願者上鉤』。」張裕敏表示，今年內，不論國內外皆發生了目標式勒索病毒攻擊的重大資安事件，且也有不少台灣企業受到此波攻擊影響。

企業主要注意的是，勒索病毒現今已經發展出入侵裝置時加裝虛擬機器（Virtual Machine）以躲避防毒軟體偵測的新手法，將會加劇企業及資安廠商在防範及事件回應上的困難。

另外，隨著5G世代的來臨，不論是5G核心網路架構、企業專網，以及工業物聯網等應用，5G網路在各式應用場景下將面臨截然不同的資安挑戰；張裕敏指出，5G不僅扮演企業數位轉型的關鍵角色，也會為企業帶來越趨複雜的資安管理議題。

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