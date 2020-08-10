桃園「神鬼婦人」侵占鄰房　丟光家具花28萬裝潢自己住！女屋主傻眼

▲張婦見鄰近樓下房屋久無人居，竟鳩佔鵲巢。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區張姓婦人見鄰居房屋長期未居住，竟鳩佔鵲巢，不但將屋內家具丟棄後，再花了約28萬元進行修繕裝潢隔間還添購家具入內居住；將近1年後李姓屋主才在鄰居告知她的房屋最近裝潢得頗為漂亮，心中有異並偕同警方前往查看，應門而出的張婦也遭提告竊佔。桃園地檢署10日依竊佔罪嫌將她起訴，同時追徵其11個月的租金。

▲張婦於是裝潢隔間添購家具並入內居住11個月。（圖／記者楊熾興翻攝）

檢方表示，李姓婦人在36年前購買龜山區一處大廈2樓房屋，以供長期在日本的女兒回國居住；李婦的兒子則是偶爾回到該屋整理，住在鄰近的58歲張姓婦人則在附近走動，在獲知該屋長期未有人使用，認為有可機可乘在2019年6月間，以身體撞開大門後，把裏面的老舊家具全部丟棄，花了約28萬元將大門、鐵窗、浴室、陽台等重新裝潢修繕隔間，並添購家具供己入住使用。



直到2020年4月15日晚間，李姓屋主與當地的鄰居閒聊時，得知其房屋最近裝潢得頗為漂亮，因而察覺有異，次日晚上即會同警方前往查看，見張婦出面應門始確認其屋遭竊佔，憤而向警方提出告訴。



張婦表示，她以為該屋沒人住，就花錢整修來住，矢口否認竊佔犯行，但桃園地檢署認為該屋為李姓屋主所有，張婦行為已涉嫌竊佔罪，除依法將她提起公訴外，並認為她竊佔該屋長達11月，而獲得相當於租金之不法利益，堪認為犯罪所得也應依法追徵。

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