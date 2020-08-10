壹傳媒大樓外街道全封鎖！　200港警帶「爆破工具」抵達...員工也截查

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

黎智英父子3人、壹傳媒高層4人分別於今（10）日早上被逮捕，因涉嫌違反港版國安法。警方帶著爆破工具，於早上9時45分抵達壹傳媒辦公室，並將附近街道全面封鎖，黎智英於10時40分許也雙手上銬抵達現場。

根據星島日報報導，港警今早逮捕黎智英後，在其位於何文田嘉道理道的大宅進行調查。之後香港警察轉往壹傳媒位於將軍澳工業邨的辦公室總部，數百名警員帶著爆破工具等進入大樓內搜查。

現場進出管制嚴格，警方將大樓外數條街道全面封鎖，並且截查搭乘巴士上班的員工。黎智英先被帶回九龍城警署約半小時，早上10時40分許被警方押至壹傳媒大樓協助調查，有警員將內部部分位置拉起橘色膠帶封鎖線，派人巡邏駐守，禁止人員出入。

香港警察也在臉書發文表示，今早根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行。警方已經向大廈內的職員展示及解釋法庭手令內容，並要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。

根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表一，為偵查危害國家安全罪行，警方可向裁判官申請手令，授權警方進入指明地方及進行搜查。

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