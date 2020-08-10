「普男吃8女」騙愛詐財SOP曝　前女友們組婦仇者聯盟大反擊：真的很想扁他

圖文／鏡週刊

長相普通的翁姓男子，利用時下流行的手機交友APP以科技新貴假身分詐騙女子感情和金錢，受害女子透過翁男的公司，才知道他只是工讀生，從2014年就開始以同樣手法騙愛騙財，至少已有8名女子受害。本刊找到4名受害女，她們已集結其他受害「前女友們」組成「婦仇者聯盟」，準備展開大反擊，控告翁男詐欺等罪。

「婦仇者聯盟」歸納出翁男騙愛詐財有一套SOP，他先透過交友軟體配對尋找對象，約會見面卸下對方心防後，接著就開始敘述自己身世坎坷，是家中不受寵的養子，憑藉自身努力考上台灣科技大學，18歲就自食其力，甚至為了精進專業，考取加州理工大學、麻省理工學院等多所美國名校研究所，正準備存錢出國念書，以積極進取的形象追求女生。

交往初期約會、吃飯，翁男都會主動掏腰包買單，甚至在約會後，送上高價禮物來討女生歡心，偽裝成暖男及出手大方的形象，但約莫交往1個多月後，翁男就會開始假借各種理由向女生開口借錢，金額從數千元到數萬元不等，得手或發現女友沒錢後就開始失聯，最後直接神隱消失。

今年20多歲的A小姐是「婦仇者聯盟」發起人，她表示原本覺得自己只是倒霉遇到渣男，直到她聯繫上翁男公司主管，才得知過去就曾有多名女子找上門，甚至有前女友寄存證信函到公司。

寄送存證信函給翁男的E女表示，翁男向她借款3萬多元後就神隱，態度十分惡劣，她曾從IG上，看到翁男朋友拍攝的影片，該影片註記「這個人在生日當天，收到前女友寄的存證信函，笑瘋捏」，片中一群人幫翁男慶生，翁男許願表示：「希望不要再收到存證信函」，引起現場眾人大笑，E女氣憤地說：「他笑的嘴臉真的很想扁他！」



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