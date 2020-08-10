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DD52烈焰之心變美神技公開！女孩大喊真的好需要　「塑立纖」雷射體雕好身材　　

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▲▼DD52團員體驗愛爾麗課程3。（圖／記者周宸亘攝）

▲DD52烈焰之心團員羽姍（左起）、靚靚、艾比和小蛙，體驗愛爾麗診所的「塑立纖」課程後一致大推，雷射體雕過程相當舒服。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

女團真人實境秀《菱格世代Dancing Diamond 52》（以下簡稱DD52）賽程進入倒數，戰況激烈，每個女孩都卯足全力求表現拚出道。女孩們不停反覆練習歌舞、寧願承受高壓競爭和挫折打擊也不放棄夢想的執著，跟女團美麗擁護者愛爾麗集團對於美的決心和追求一樣，都是為了成就那個心中更好更棒的自己，愛爾麗集團就是女孩們在追夢路上的最佳夥伴！更強的表演實力只能經由每一次努力的訓練達成，但變美這件事可以交給專業的愛爾麗診所，透過新一代「塑立纖」無創雷射溶脂技術，非侵入式、沒有傷口、零恢復期，很簡單就能體雕出上鏡也無可挑剔的完美身材。

儘管參加《DD52》節目比賽需要大量唱跳，女孩們每天活動量大得驚人，像是「烈焰之心」隊伍團員羽姍、靚靚、小蛙和艾比就靠著高強度且長時間練舞維持身材，但是有些隱藏在下半身臀腿的脂肪還是難被消滅。羅國銓醫師表示，新一代「塑立纖」透過儀器的震盪作用搭配915波長同步作用，使脂肪組織產生熱而液化，並讓細胞膜增加通透性，搭配獨家真空引流技術加上滾輪按摩，將脂肪細胞轉移至全身淋巴進行體內自然代謝，利用不同體雕儀器針對脂肪特性，就能輕鬆精準消除運動無法擊潰的贅肉。一聽到此，對自己一雙長腿還不滿意的艾比就很想試試看，一旁連按摩都不曾嘗試過的小蛙則是緊張又期待。

▲▼愛爾麗,DD52,烈焰之心,塑立纖,雷射,體雕,女團,羽姍,靚靚,小蛙,艾比。（圖／愛爾麗提供）

▲愛爾麗診所在施做課程前皆會請專業醫師與消費者詳細諮詢，謹慎評估後才會開始課程。

▲▼愛爾麗,DD52,烈焰之心,塑立纖,雷射,體雕,女團,羽姍,靚靚,小蛙,艾比。（圖／愛爾麗提供）

▲塑立纖課程前後會測量施作部位尺寸，有了前後數值更能了解課程效果。

率先展開體驗的羽姍和靚靚大推課程很讚！羽姍笑說自己跟施做課程的美容師要求加強劑量，就是想體驗體雕痛感，但過程還是非常舒服，她甚至放鬆到睡著。靚靚也認為可以調整儀器強度很好，最後15～20分鐘的手技引流舒緩按摩讓腿變得很輕鬆；課程前後測量腿圍差了1公分，靚靚表示效果很棒想要再來體驗。對此羅國銓醫師表示，大多數體驗者確實能在施作「塑立纖」第一次就明顯感受到腿圍數值減少1～2公分，更能察覺到原先水腫與腿部肌肉緊繃的狀況改善許多。

▲▼DD52團員體驗愛爾麗課程3。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼愛爾麗,DD52,烈焰之心,塑立纖,雷射,體雕,女團,羽姍,靚靚,小蛙,艾比。（圖／愛爾麗提供）

▲進行「塑立纖」雷射體雕時，羽姍笑說因為美容師淋巴引流按摩手技，過程溫溫熱熱舒適。

體驗前有點緊張的小蛙在「塑立纖」雷射體雕課程結束後，發現根本不會痛，而且還消除了一些橘皮，她更大讚兩條腿變輕盈很多，甚至覺得有提臀效果。本來就躍躍欲試的艾比則是覺得過程很有感，困擾她的大腿肉變瘦了。4個女孩都大呼真的好需要像「塑立纖」這樣的課程幫助放鬆身體，又能讓身材曲線變好。

▲▼DD52團員體驗愛爾麗課程3。（圖／記者周宸亘攝）

▲小蛙分享「塑立纖」雷射體雕感想，原先擔心怕痛，結果整個流程結束發覺自己完全沒有感覺痛，反而腿變得輕盈許多。

▲▼愛爾麗,DD52,烈焰之心,塑立纖,雷射,體雕,女團,羽姍,靚靚,小蛙,艾比。（圖／愛爾麗提供）

▲期待體驗「塑立纖」雷射體雕課程的艾比，施做過程中還愜意自拍紀錄。

羅國銓醫師分享，「塑立纖」課程後1週內患部會覺得微微痠痛，就像剛上健身房作完激烈運動般，但因為是非侵入式課程，所以只需多攝取溫開水幫助代謝，保持飲食正常即可。不必擔心有傷口要費心照顧，中老齡的愛美一族也能因為「塑立纖」的高安全性而放心體驗。課程約1小時，對於像行程忙碌的女團明星或上班族來說是輕鬆且方便快速的新體雕服務。

了解更多
愛爾麗雷射體雕官方粉絲團
https://www.facebook.com/%E6%84%9B%E7%88%BE%E9%BA%97%E9%9B%B7%E5%B0%84%E9%AB%94%E9%9B%95-483771762359801/?modal=admin_todo_tour

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