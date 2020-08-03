女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

▲愛爾麗集團身為女團美麗擁護者，特別為《菱格世代DD52》烈焰之心團員蝶香（左起）薀帆和黑黑準備了雷射體雕課程，讓她們輕鬆變美麗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

選秀節目風潮近年席捲亞洲各國演藝圈，台灣也不落人後於今年6/12首播女團真人實境秀《菱格世代Dancing Diamond 52》（以下簡稱DD52），讓擁有星夢的女孩有了圓夢的舞台。《DD52》節目中女孩們每一次的登台表演，都是無數日夜努力揮汗訓練的成果，在台下接受歌唱舞蹈老師的嚴格教學，上了台承受導師的批評指正，一次次課程都是逐夢過程中彌足珍貴的養分。女團美麗的擁護者愛爾麗集團挺女孩也挺夢想，特別為烈焰之心隊伍的薀帆、蝶香和黑黑，準備一堂快速又能即時見效的「課外指導」，要讓三個女孩的追夢能量瞬間UP。

愛爾麗集團為薀帆、蝶香和黑黑準備的是「塑立纖」課程，「首席導師」為羅國銓醫師，三個女孩在接受「課前諮詢」時，對「塑立纖」基本零概念。聽了羅國銓醫師解釋後才了解，「塑立纖」是利用全新的無創雷射減脂儀，採音波深溶技術和雙波長雷射、真空引流，再加上滾輪按摩專利特殊設計，達成腰、腹、臀、腿、手臂無創體外減脂的體雕效果。原來愛爾麗集團要給三位女孩美麗助力課程，以往三人都各有維持身材的方式，像是熱愛跳舞的蝶香和黑黑，每天大量練舞來消耗熱量，薀帆則是練核心和有氧運動讓體態更好看；這次要體驗的雷射減脂課程對她們來說非常新鮮。

▲愛爾麗診所擁有專業的醫師團隊，在每項療程進行前都會和顧客諮詢。蝶香（右）施作「塑立纖」體雕課程之前，非常專注聆聽醫師的解說，並和醫師討論想要著重的部位。

諮詢過醫師後，三人決定著重在因練舞導致容易水腫、僵硬的腿部進行體雕，由專業美容師擔任「助教」協助施作課程。首先量測大小腿圍，以便課程後比對數值；接著利用塑立纖加速脂肪代謝；再透過專業手技疏通；最後進行纖體光照射，刺激身體代謝力的高效啟動。張光星醫師表示，塑立纖的專利滾輪搭配手技讓溶解液化後的脂肪細胞代謝出去，達成改善橘皮組織及血液循環，促進新陳代謝、激活膠原蛋白再現彈性。

▲愛爾麗醫生與美容師親切專業的諮詢對談中，選手們都顯得很安心且愉快。（圖／愛爾麗診所提供）

「塑立纖」課程結束後，薀帆開心表示自己小腿的水腫狀況有改善，之後還想再來體驗。蝶香分享過程中不會覺得痛，加上美容師很親切，一直在聊天，讓她覺得很像去做油壓按摩，「整個過程非常舒服輕鬆」；黑黑則是笑說被滾輪的振動感弄得有點癢，課程做完後感覺拼命練舞的腿真的「鬆開了」。

▲透過音波和雷射作用，再加上滾輪和淋巴手技按摩後，黑黑覺得自己每天跳舞而繃緊的腿都鬆開了。（圖／愛爾麗診所提供）

張光星醫師說明，「塑立纖」為非侵入式課程，承擔手術風險低、安全性高，也不怕留下傷疤，很適合愛美的人；加上課程只需約1小時又不需要恢復期，對於追求時間效率的上班族也相當輕鬆方便。像是烈焰之心隊伍的薀帆、蝶香和黑黑這樣需要在鏡頭前亮相、長時間唱跳的女團成員來說，「塑立纖」課程更是能幫助她們「鬆幾咧」，讓因參賽而緊繃的身心都回復彈性，在放鬆變美的過程中找回那個愛唱、愛跳、愛舞台的初心，繼續迎接挑戰。

▲做完「塑立纖」後，薀帆再次量測腿圍，不但數字下降，她也覺得腿部水腫狀況有改善。（圖／愛爾麗診所提供）

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