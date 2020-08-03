　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼DD52團員體驗愛爾麗課程2。（圖／記者周宸亘攝）

▲愛爾麗集團身為女團美麗擁護者，特別為《菱格世代DD52》烈焰之心團員蝶香（左起）薀帆和黑黑準備了雷射體雕課程，讓她們輕鬆變美麗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

選秀節目風潮近年席捲亞洲各國演藝圈，台灣也不落人後於今年6/12首播女團真人實境秀《菱格世代Dancing Diamond 52》（以下簡稱DD52），讓擁有星夢的女孩有了圓夢的舞台。《DD52》節目中女孩們每一次的登台表演，都是無數日夜努力揮汗訓練的成果，在台下接受歌唱舞蹈老師的嚴格教學，上了台承受導師的批評指正，一次次課程都是逐夢過程中彌足珍貴的養分。女團美麗的擁護者愛爾麗集團挺女孩也挺夢想，特別為烈焰之心隊伍的薀帆、蝶香和黑黑，準備一堂快速又能即時見效的「課外指導」，要讓三個女孩的追夢能量瞬間UP。

愛爾麗集團為薀帆、蝶香和黑黑準備的是「塑立纖」課程，「首席導師」為羅國銓醫師，三個女孩在接受「課前諮詢」時，對「塑立纖」基本零概念。聽了羅國銓醫師解釋後才了解，「塑立纖」是利用全新的無創雷射減脂儀，採音波深溶技術和雙波長雷射、真空引流，再加上滾輪按摩專利特殊設計，達成腰、腹、臀、腿、手臂無創體外減脂的體雕效果。原來愛爾麗集團要給三位女孩美麗助力課程，以往三人都各有維持身材的方式，像是熱愛跳舞的蝶香和黑黑，每天大量練舞來消耗熱量，薀帆則是練核心和有氧運動讓體態更好看；這次要體驗的雷射減脂課程對她們來說非常新鮮。

▲▼DD52團員體驗愛爾麗課程2。（圖／記者周宸亘攝）

▲愛爾麗診所擁有專業的醫師團隊，在每項療程進行前都會和顧客諮詢。蝶香（右）施作「塑立纖」體雕課程之前，非常專注聆聽醫師的解說，並和醫師討論想要著重的部位。

諮詢過醫師後，三人決定著重在因練舞導致容易水腫、僵硬的腿部進行體雕，由專業美容師擔任「助教」協助施作課程。首先量測大小腿圍，以便課程後比對數值；接著利用塑立纖加速脂肪代謝；再透過專業手技疏通；最後進行纖體光照射，刺激身體代謝力的高效啟動。張光星醫師表示，塑立纖的專利滾輪搭配手技讓溶解液化後的脂肪細胞代謝出去，達成改善橘皮組織及血液循環，促進新陳代謝、激活膠原蛋白再現彈性。

▲▼愛爾麗,DD52,烈焰之心,塑立纖,雷射,體雕,女團,薀帆,蝶香,黑黑。（圖／愛爾麗提供）

▲愛爾麗醫生與美容師親切專業的諮詢對談中，選手們都顯得很安心且愉快。（圖／愛爾麗診所提供）

「塑立纖」課程結束後，薀帆開心表示自己小腿的水腫狀況有改善，之後還想再來體驗。蝶香分享過程中不會覺得痛，加上美容師很親切，一直在聊天，讓她覺得很像去做油壓按摩，「整個過程非常舒服輕鬆」；黑黑則是笑說被滾輪的振動感弄得有點癢，課程做完後感覺拼命練舞的腿真的「鬆開了」。

▲▼DD52團員體驗愛爾麗課程2。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼愛爾麗,DD52,烈焰之心,塑立纖,雷射,體雕,女團,薀帆,蝶香,黑黑。（圖／愛爾麗提供）

▲透過音波和雷射作用，再加上滾輪和淋巴手技按摩後，黑黑覺得自己每天跳舞而繃緊的腿都鬆開了。（圖／愛爾麗診所提供）

張光星醫師說明，「塑立纖」為非侵入式課程，承擔手術風險低、安全性高，也不怕留下傷疤，很適合愛美的人；加上課程只需約1小時又不需要恢復期，對於追求時間效率的上班族也相當輕鬆方便。像是烈焰之心隊伍的薀帆、蝶香和黑黑這樣需要在鏡頭前亮相、長時間唱跳的女團成員來說，「塑立纖」課程更是能幫助她們「鬆幾咧」，讓因參賽而緊繃的身心都回復彈性，在放鬆變美的過程中找回那個愛唱、愛跳、愛舞台的初心，繼續迎接挑戰。

▲▼愛爾麗,DD52,烈焰之心,塑立纖,雷射,體雕,女團,薀帆,蝶香,黑黑。（圖／愛爾麗提供）

▲做完「塑立纖」後，薀帆再次量測腿圍，不但數字下降，她也覺得腿部水腫狀況有改善。（圖／愛爾麗診所提供）

了解更多
愛爾麗雷射體雕官方粉絲團
https://www.facebook.com/%E6%84%9B%E7%88%BE%E9%BA%97%E9%9B%B7%E5%B0%84%E9%AB%94%E9%9B%95-483771762359801/?modal=admin_todo_tour
 

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
21歲警「腦幹失去功能」明拔管　她曝傷況：像豆腐掉地上，碎了
「祈求楊警官醒來」撞警少年背景曝！與單親媽生活　打工12hr
21歲警遭撞「預計明天拔管」　家屬簽器官捐贈同意書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

女團美麗擁護者愛爾麗助力DD52烈焰之心　「塑立纖」雷射體雕完美身材拚出道

女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉　羊奶霜淇淋巡迴放送

【廣編】夏日家電10倍送！惠而浦推仲夏振興「花千元享＄9,999」

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

屈臣氏中衛雙色口罩根本排不到！　消費者怨：店家只鋪貨10盒

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！通路積極追貨「1原因無法增加販售量」

Gogoro好運加持數位綁定　晚鳥抽獎送民眾飯店住宿！

屈臣氏門市今開賣「中衛雙色口罩」，只有128家門市販售！

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉　羊奶霜淇淋巡迴放送

【廣編】夏日家電10倍送！惠而浦推仲夏振興「花千元享＄9,999」

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

屈臣氏中衛雙色口罩根本排不到！　消費者怨：店家只鋪貨10盒

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！通路積極追貨「1原因無法增加販售量」

Gogoro好運加持數位綁定　晚鳥抽獎送民眾飯店住宿！

屈臣氏門市今開賣「中衛雙色口罩」，只有128家門市販售！

整顆輪胎泡水中！淡水老街「店家拉下鐵門」整條大淹水　住家門前變小河

高中多元、分組選修課程增！教團憂老師人力不足會過勞

7月PMI、NMI皆上揚　中經院：景氣雖好轉但訂單能見度未明朗

5種密閉場所恢復實名制　盧秀燕主張：全面普篩外籍人士

哈格比開颱風眼「強度爆發逼近中颱」　環流雨帶甩雨下半天警戒區域曝

無照開貨車酒駕奪3命　桃園男讓小女友「懷孕產女」被起訴

隔離病床爆滿！　香港「200確診病患」苦等病房...同住家人成漏洞

納智捷7月銷量創上半年新高！URX 5+1樂活款化身品牌救世主

宋文華威廉波特成名　夢想的起源與展開現實距離　

快訊／路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦！

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

消費熱門新聞

屈臣氏門市8／3開賣中衛雙色口罩

買不到！屈臣氏中衛雙色開賣即秒殺

6點排隊！宏匯廣場開幕300人搶逛

紙本三倍券最後預購開跑！超商優惠加碼抽金條

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！

屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

動滋券邊緣人必看　6大電商買運動裝備有折扣

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

30年「家樂福南港店」8月宣布暫時關店！

Gogoro好運加持數位綁定　晚鳥抽獎送飯店住宿

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

告別男子汗擺脫臭男人的終極神器

搶特殊色口罩　6大MIT品牌也有秒殺限定款

更多熱門

相關新聞

「小泫雅」領軍熱舞　楊丞琳變粉絲

「小泫雅」領軍熱舞　楊丞琳變粉絲

偶像女團養成節目《菱格世代DD52》，本周（31日）延續上一集的「13張」賽制。向來性感指數破表的「烈焰之心」，在首席導師楊丞琳認可的「小泫雅」領軍之下，再次帶來火熱演出，讓楊丞琳忍不住問：「我想請教，要怎麼可以像妳們性感成這樣啊？」

選手演出失準　楊丞琳潘瑋柏撂狠話

選手演出失準　楊丞琳潘瑋柏撂狠話

《DD52》冰鎮應援！賴禹彤重拾信心

《DD52》冰鎮應援！賴禹彤重拾信心

《DD52》「粉紅梅花」高水準演出

《DD52》「粉紅梅花」高水準演出

潘瑋柏錄影曝「找到結婚感覺」

潘瑋柏錄影曝「找到結婚感覺」

關鍵字：

愛爾麗DD52烈焰之心塑立纖雷射體雕女團薀帆蝶香黑黑

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面