18歲女騎士撞公車「露腰倒插」！雙腿離奇捅進車頭　傷勢曝光

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市中山路9日上午發生一起離奇車禍，一名18歲女騎士與一輛公車相撞，導致她整個人「倒栽蔥」倒地，連人帶車「插入」公車車頭，畫面看起來相當驚悚。消防人員趕到後，使用頂舉袋、油壓剪等機具，才順利把女騎士救出送醫，車禍發生原因則待警方進一步釐清。

嘉義市消防局9日上午接獲民眾報案，指稱中山路、啟明路交岔路口發生車禍，一輛機車與巴士對撞，現場有人受困。消防人員趕到現場後，發現18歲女騎士倒栽蔥、露腰躺在現場，腿部連同機車插入公車車頭，整個人卡在原地無法動彈，表情顯得相當痛苦。

▲公車車頭被女騎士撞出大洞，公車業者說話了。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防人員評估現場狀況後，先請公車司機熄火、拉手煞車，確認車輛固定不會移動後，立即利用氣動式頂舉袋、電動油壓剪等器材，把公車底盤撐起、剪開卡住的車殼，才成功將女子從車頭拉車，經頸圈、長背板等初步處理後，送往嘉義基督教醫院診治，所幸僅輕傷沒有生命危險。

▲女騎士送醫後，僅輕傷沒有生命危險。（圖／記者翁伊森翻攝）

公車車頭遭機車撞出一個大洞，嘉義縣公車處處長楊志雄表示，「現在車輛的車頭一般都是用玻璃纖維，減緩它的衝擊力，而且車禍的那個角度，看上去剛好是中間，最緩衝力道，中間也有一些是中空的，所以撞擊的時候，它緩衝的力量特別大。」

警方表示，公車當時沿啟明路向北行駛，在嘉義公園要左轉中山路時，意外與直行的女騎士相撞，初步調查是公車轉彎，未禮讓直行機車，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

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