福安舘守護認助弱勢微型保險　每年認助3百萬起跳

▲嘉義福安舘今年三百多萬保費認助，以微型保險助弱勢。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市嘉邑福安館2015年起開始認捐低收、中低收、邊緣戶家庭微型保險保費，每年支付金額3百多萬起跳，認助範圍由嘉義縣山區阿里山鄉到沿海的布袋鎮，多為偏鄉地區。福安館主任委員蔡昆谷表示，捐贈微型保險保費的意義在於，可讓弱勢民眾不致因死亡或意外，造成家庭陷入困境，希望未來將善舉推廣至全省各地，已呼籲更多人響應認捐，共同加入關懷弱勢行列。

▲嘉義福安館主祀代天巡府吳府千歲。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市福安舘2015年起，針對嘉義縣、市低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助、特殊境遇及邊緣戶等弱勢，連續五年不間斷全額捐助微型保險保費，截至7月份為止，已為18526戶弱勢家庭續保及投保。

▲嘉義福安館認助計畫遠至921災區埔里鎮，圖為主任委員蔡昆谷。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡昆谷說，受扶助家庭名單由嘉義縣社會局、嘉義市社會處提供，今年目前已捐贈三百多萬保費，從嘉義縣的山區阿里山，到海邊的布袋鎮，每個需要協助的家庭「一戶不漏」。微型保險保單的保費不高，業務員推廣意願較低，於是他從五年前開始推廣捐贈微保保費，除了有別於一般的小額救濟金外，理賠金也足以讓弱勢有喘息空間，「愛要及時，但更要有實質的扶助意義！」，他更希望弱勢家庭遭逢變故後能重新站起來，未來能自食其力。

蔡昆谷表示，一個家庭的經濟支柱若因意外發生「身故」或「失能」，這筆30萬元理賠金，絕對是一場「及時雨」，可供給一個家庭一年半載基本生活無虞。而認助計畫除了嘉義縣市外，遠在南投縣的埔里鎮也提供協助，由該館針對鎮內符合資格的弱勢，免費投保微型保險。會選擇從埔里鎮開始，是因為當地是921地震的重災區，這也是他推廣捐贈微型保險保費的理念，「不只嘉義縣市，更希望能號召全省各地的善心團體與人士加入！」。

嘉邑福安館建館於民國四十七年，以「王道國術館」為始，主祀代天巡府吳府千歲，也是信眾口中的「三王公」。當初「三王公」藉現任主委蔡昆谷的外公「王道」為乩身，開始弘道濟世，因受助者無數，一時傳為鄉里美談，信眾巨增。

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