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積極推動微型保險！遠雄人壽連續4年捐贈保障　累計承保人數近3000人

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▲▼遠雄人壽

▲遠雄人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

為善盡企業社會責任，遠雄人壽表示，配合主管機關照顧經濟弱勢民眾的保險政策，多年來積極推動微型保險，不僅連續4年捐贈犯罪被害人保護協會微型保險，累計承保人數近3000人，且每年贊助的受助機構不斷擴大家數及捐贈對象，期讓更多民眾不分地理區域，不分經濟因素，都能獲得基本保險保障。

遠雄人壽表示，微型保險設立的初衷是為了照顧弱勢民眾，讓他們用低保費享有基本的意外身故及意外失能保障，避免因被保險人發生保險事故致使家庭陷入困境。秉持「為生命增添好生活」的品牌精神，遠雄人壽希冀透過微型保險擴大保險保護傘，主動積極接洽各類型社福機構，以捐贈方式協助解決其困境，重建生活，受助對象包括犯罪被害人及其家屬、身心障礙者、弱勢孩童家庭、中低收入戶等。

今年，遠雄人壽更進一步與縣市政府合作，捐贈南投縣魚池鄉與國姓鄉年滿18歲到65歲經濟弱勢、且符合投保資格的鄉民一年期微型傷害保險，其中，一位被保險人徐先生不幸因車禍身故，且為低收入戶，留下身障無依的太太與3名年幼小孩，事故發生時，即在第一時間協助理賠事宜，有了這50萬元的意外險保障，讓其家人能安心辦理後續事宜，及時紓解困境。

遠雄人壽表示，作為企業公民，扶助弱勢不遺餘力，秉持保險協助個人、家庭到社會，發揮安定的力量，未來將持續聚焦偏鄉關懷、家庭照顧、健康倡議3大面向，透過公益作為展現回饋社會的決心，用愛蓄積永續幸福的正向能量，「有願就有力，善的力量無限大。」

 
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