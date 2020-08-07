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美連3天派機偵查中國沿海　EP-3E最近距離僅109公里

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中美國際情勢持續升溫，美軍近來多次出動軍機進逼中國領海基線， 今（7日）又有一架EP-3E電偵機抵近廣東偵察，離中國最近僅59.22浬（約為109.67公里），這是美軍連三日派遣軍機抵近中國偵察以來，最靠近中國領海的一次。

長期關注南海軍事行動的北京大學「南海戰略態勢感知計劃」平台（SCSPI）今天在推特發文指出，5日測得美軍3架軍機分別出現在中國周邊海域，6日又有美空軍RC-135W偵察機、美海軍P-3C巡邏機在廣東附近進行偵察任務，加上今日的EP-3E電子偵察機前往廣東方向進行偵察，這已是美軍連續第三天派出戰機現身南海，抵近廣東省進行偵察。

事實上，美軍的偵查行動已持續數月，光是7月美國軍機巡弋中國周邊海域的次數就高達65次，之中包括了P-8A反潛巡邏機、RC-135偵察機、P-3C反潛機、EP-3E電偵機、E-8C指揮機等。這還未算入美軍在7月4日、17日於南海進行雙航母軍演時的行動以及尼米茲號和里根號搭載的E-2D飛機。

▲▼美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

▲美軍偵查中國沿岸的行動已持續數月。圖為EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）

前陣子因受颱風影響，各國的偵查行動都有所趨緩，颱風過後又開始恢復頻繁行動，昨（6日）上午8時48分也有共軍進入我國西南防空識別區遭我國空軍升空廣播驅離，隨後馬上就有美RC-135偵察機與EP-3C反潛機飛往南海。對此中國外交部發言人華春瑩在推特上表示，這與所謂的「航行自由」無關，而是純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫。

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