16天前就發病！案478發燒自行服藥未就醫　從菲國返台機場採檢確診

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎增至479例確診，今（8）日新增2例境外移入，為60多歲夫妻，長期在菲律賓工作，先生(案478)及太太(案479)分別於7月23日、8月3日出現發燒、全身痠痛、流鼻水、喉嚨癢及咳嗽等症狀，兩人皆曾自行服藥後症狀緩解，未曾於國外就醫，衛生單位已掌握14名接觸者，其中9人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另同班機機組員5人均有適當防護，列為自主健康管理對象。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／疾管署提供）

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指揮中心發言人莊人祥表示，這兩人於8月6日一同自菲律賓搭機返台，入境時均主動告知曾有疑似症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

根據指揮中心資料，479例新冠肺炎確診分別為387例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清；其中個案中7人死亡，443人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。