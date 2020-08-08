內蒙古再增1名鼠疫死亡病例　巴彥淖爾市發布3級預警

▲內蒙古再增一名鼠疫死亡病例。（圖／達志／示意圖）



記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古巴彥淖爾市再增1名鼠疫死亡病例，患者居住在烏拉特前旗沙德格蘇木畢克梯嘎查，於7日凌晨因多重臟器衰竭，搶救無效，在包頭醫學院附屬第一醫院死亡。由於染病者陸續增加，巴彥淖爾市發布了鼠疫防控的Ⅲ級預警，自8月7日起進入預警期，持續至2020年底。

巴彥淖爾市表示，相關防控措施已全部落實，對患者的7名密切接觸者已按要求進行了集中隔離醫學觀察並給予預防性用藥及鼠疫核酸PCR檢測，目前無發熱等異常情況，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

巴彥淖爾市指出，已對死者居住地實行封鎖隔離，劃定大小隔離圈，全面開展流行病學調查，強化隔離對象健康監測，對隔離圈內所有人員進行健康監測、鼠疫核酸檢測和宣傳教育等工作，對死者住所及其周邊農牧戶居住場所每日進行全面消殺，並在死者居住地及周邊開展滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。

巴彥淖爾市強調，當前巴彥淖爾市存在人間鼠疫疫情傳播的風險，各旗縣區、各部門、各單位要切實強化對鼠疫防控工作的重視，加大防控知識宣傳教育力度，強化聯防聯控和群防群控，進一步加強鼠間疫情監測。各級醫療機構要嚴格落實首診醫生責任制，做好預檢分診區、發熱門診的排查管理，做好鼠疫健康碼審驗。