黑豹寶寶遭母親拋棄！　比熊犬當「狗奶媽」餵養...黑白團子搶喝

▲「狗奶媽」比熊犬正在讓昆明動物園黑豹寶寶喝母乳。（圖／翻攝自都市時報）

記者劉亭／綜合報導

昆明動物園5日出生了2隻黑豹寶寶，但由於是第一次生產，黑豹媽媽沒有育兒經驗，棄子離開，只好向大眾急尋「狗奶媽」。幸運的是在7號就找到了一隻剛生育完的比特犬，讓寶寶們喝到了母乳。

國家一級保護野生動物黑豹5日生了2隻雌性幼崽，但在首次生產後棄子，昆明動物園緊急進行人工育幼，公開招募一隻身體健康、分娩產崽十天內、奶水充足、性情溫順、辦理過相關飼養證件、疫苗接種完成的中小型母犬給黑豹姐妹當奶媽。

綜合陸媒報導，在8月7日上午9點，一位張小姐帶著她飼養的狗媽媽比熊犬來到昆明動物園，讓出生才第三天的小黑豹喝上了狗媽的母乳。

昆明動物園黃松副主任介紹，熱心市民張小姐看到尋狗啟示後，帶來了自家剛生產8天的比熊犬，為了兼顧自家小狗和小黑豹的母乳餵養需求，直接把小狗一塊兒帶了過來，小黑豹也和小狗崽們一起擠在比熊媽媽身邊。

狗媽媽主人張小姐介紹，自己開了一家寵物店，這隻比熊犬今年3歲，個性不認生。8天前難產剖腹生下4只狗寶寶，2隻存活，「因為我開寵物店，對小動物充滿了深深的愛，所以看到消息後，第一時間回應，希望能幫助小黑豹健康成長」。

在飼養員和狗主人輔助下，小黑豹試著尋找乳頭，剛開始狗媽媽還有點緊張，過了3、4分鐘後才習慣，之後小黑豹很快就趴在比熊媽媽的肚皮上吃到母乳，旁邊也有比熊犬寶寶，一黑一白畫面相當可愛。

▲剛出生的黑豹寶寶。（圖／翻攝自雲南發布）

據瞭解，因為小黑豹的食量比狗大，同時哺育3個孩子顯得吃力。會有另一隻白色比熊犬一起協助，由2名狗奶媽換手，讓小黑豹可以順利長大。

黃松表示，而吃上狗奶媽的乳汁，比用奶粉飼喂小黑豹更好，為感謝愛心人士對小黑豹的關心，對於奉獻出母愛的狗媽媽，其主人將得到昆明動物園贈送的門票免費遊園。

►戴口罩更要保養