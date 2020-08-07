▲不用出國！搭機捷來桃園A8藝文中心，發現愛爾蘭風情。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不用出國，搭機捷來桃園發現愛爾蘭風情。桃園市文化局藝文設施管理中心攜手台灣愛爾蘭音樂推廣中心，即日起至10月29日於桃園A8藝文中心，舉辦「世界音樂在A8-聽見愛爾蘭」特展，讓民眾體驗北歐音樂元素與風靡全球的凱爾特(CELTIC)上古精靈傳說，貼近世界的美麗樂聲。

▲展場中精心佈置「酒吧」的場景。（圖／文化局提供）

「世界音樂在A8-聽見愛爾蘭」特展，除播放並介紹愛爾蘭音樂，同時展示十三種愛爾蘭音樂的經典樂器：包含曼陀林、班鳩琴、手風琴、以及歷史悠久的傳統樂器-尤利安風笛等，展場中更精心佈置「傳統居家」與「酒吧」的場景，讓民眾能沉浸於抒情及舞曲的愛爾蘭音樂氛圍。

▲踢躂舞帶動。▼愛爾蘭美食。（圖／文化局提供）

為了讓更多民眾認識多元文化的魅力，A8藝文中心即日起到10月間另外安排18場世界音樂主題活動，其中有關於源自澳洲的古老樂器「Didgeridoo」、阿根廷和烏拉圭的歐洲移民人群的「Tango」樂風、可以隔空演奏的樂器特雷門琴等，走進A8藝文中心，即可認識與體驗世界各國的音樂風情！

▲▼桃園A8藝文中心，舉辦「世界音樂在A8-聽見愛爾蘭」特展。（圖／文化局提供）

藝設中心指出，本次展覽在捷運A8長庚醫院站的A8藝文中心，也預示連結了在捷運A17領航站前正興建中的「桃園流行音樂露天劇場」，這個占地2.2公頃戶外大型專業活動場地將於明年完工啟用，為桃園注入更多音樂活力！



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