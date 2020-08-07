Android版隔空傳檔功能終於來了！Google、三星手機今天起搶先用

特約記者洪聖壹／綜合報導

傳了很久的“ Android 版 AirDrop”終於上線了，Android 6.0以上最新版本手機都可以使用，不過初期只限定 Google 旗下的 Pixel 系列手機跟三星手機，相同的技術也支援現有的 Chromebook 筆電；此外，Google 公司同時釋出了 Android 11 Beta 3 測試版本，沒意外的話，將會是正式版上線之前的最後一個測試版本。

iPhone 最受歡迎的功能之一就是 AirDrop，它可以與其他鄰近的 iPhone手機、iPad平板、Mac桌機、Macbook筆電互相傳送檔案，只要開啟 Wifi、藍牙就可以使用，檔案是不加壓縮的原始檔，而且不用消耗行動數據。

現在類似的功能終於降臨 Android 系統手機了！該功能釋出之後，Google 工程副總 Dave Burke 隨即發布推文：“The day has finally come”（這一天終於來臨），同時宣布該功能的名稱叫做「附近共享」（Nearby Share），而且 Android 6.0 以上的最新版本手機都可以使用，幾乎囊括市場上所有 Android 新舊機種。

基本上 Android 版本的 Nearby Share 使用方式跟 iPhone 沒什麼差別，

1.點開文件

2.選擇分享功能

3.選擇“Nearby Share”選項，

接著系統就會搜尋裝置附近的接收者，選擇接收者之後，接收者的系統會通知他們要接受還是拒絕，選擇接受之後就可以成功傳輸文件，傳輸的過程當中，系統會從手機的藍牙、Wifi、低功耗藍牙或者 WebRTC 等技術當中選擇最佳的傳輸協議來傳輸檔案，所以建議要使用這項功能，最好手機的 Wifi、藍牙都要打開。

Google 官方強調，附近共享功能尊重用戶隱私，在傳輸過程當中不會要求用戶提供個人聯絡訊息，就算你想要匿名發送文件給對方也是被允許的，甚至該項功能也支援封鎖某人等隱私設置。

Nearby Share 功能即日起開放更新，更新之後不管手機還是平板，只要是 Android 6.0 以上版本就都能使用。比較可惜的是目前只有 Google Pixel 系列手機跟三星手機能夠使用，Google 官方也說明：「未來幾個禮拜會陸續開放其他品牌廠。」此外，未來幾個月將會開放 Android 手機和 Chromebook 筆電之間快速共享文件。

另一個消息是，Google 官方今天開放 Android 11 Beta 3 版本更新，更新之後也同樣擁有 Nearby Share 功能，而且跟 iOS 14 Beta 4 版本一樣，這次也提供 Apple 跟 Google 公司合作的最新 COVID-19 Exposure Notification API。

Android 11 Beta 3 這個版本是 Google 公司自今年二月公開第一個開發者預覽版以來的第七個更新版本，加上上個月初 Google 公司在一場"Hey Google"智慧家庭高峰論壇當中，無預警曝光了 Android 11 正式版將於 9 月 8 日推出的訊息，即便 Google 官方事後向美國媒體回應是烏龍一場，實際時間還不確定，然而相關媒體認為，Android 11 將於 9 月上線的時間點應該是肯定的，換句話說，Android 11 Beta 3 將會是距離正式版本最接近的更新版本，有興趣的人可以優先下載 SDK 體驗一下，記者也是 Android 11 Beta 3 用戶之一，使用上沒什麼太大問題。