丟包女童「放她狂追娃娃車」　美女律師罕見爆粗口：根本不配為人師表！

▲李怡貞怒嗆丟包老師。（合成圖／翻攝李怡貞臉書、記者翁伊森翻攝）



記者柯振中／綜合報導

嘉義民雄某幼兒園附設補習班4日發生虐童事件，娃娃車女老師不讓女童上車，丟對方一人在後面追車，引起許多熱議。對此，女人大律師李怡貞怒嗆，若女童不幸發生意外，老師就會背上「遺棄致死罪」，「拜託不愛小孩不要走教育界好嗎？只會欺負孩子算什麼東西啊？」

熱心的網友4日在自家店舖門前掃地，前方停著廂型車，有老師要帶幼童上車，沒想到老師說「大家都上車，除了某某某不准上去」，接著車子就開走了，放任女童在後方崩潰追車。

他感到相當生氣，丟下手邊的打掃用具，騎著車就追了上去，到了第二個路口，發現女童還在後面跑，等到追上車，該名老師竟說「是要給女童一個教訓」，讓他氣炸PO網。

事件鬧得沸沸揚揚，老師也緊急出面道歉，還原當時狀況。她提到，她帶著學童走路去搭車，途中有5人不聽話，不但邊走邊嬉鬧，還擅自脫隊，因此將5人叫下車訓斥。

▼娃娃車丟包女童，放她一人車後狂追。（圖／記者翁伊森翻攝）



而訓斥過程中，她發現女童露出不屑的表情，態度相當惡劣，才決定讓女童原地罰站，其他人上車啟程，只是想給點教訓，過一段路再回來接人，沒想到女童會在後面追車，「總而言之都是我的不對，我從事教育這麼久，因為情緒做出不當的處理，對孩子的爸媽、對社會大眾真的很抱歉。」

對此，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」罕見爆粗口，痛罵老師「怎麼會有這麼腦殘自以為是的老師啊」，如此誇張的行為，根本不配為人師表。

▼李怡貞怒嗆，丟包老師行為根本不配為人師表。（圖／記者翁伊森翻攝）



李怡貞提及《刑法》第兩百九十四條規定，若因契約或共同生活，有照顧無自救能力之人的責任在前，卻不顧一切拋棄他們，也沒有提供必要的扶助或保護在後，得處六個月以上、五年以下有期徒刑；如果因為遺棄行為，讓對方陷入死亡，更可處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

李怡貞怒罵，若女童追車過程中，不幸遭遇車禍身亡，老師的行為就是「遺棄致死罪」，「拜託不愛小孩不要走教育界好嗎？只會欺負孩子算什麼東西啊？惡劣至極！」

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