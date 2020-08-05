水利處職工落水初判「被機器推落」　走到監視器死角後再也沒出現

▲台北市政府水利處人員北投下八仙抽水站落水身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊亞璇／台北報導

中颱哈格比3日接近北台灣，台北市政府水利處齊姓技工於北投下八仙抽水站清淤，不慎落水身亡。北市勞檢處5日表示，初步研判應是被機台推落。

勞動局指出，勞動檢查處派員前往初步調查，當時該抽水站3台撈汙機皆成運轉模式，罹災者當日中午左右因颱風豪雨造成垃圾堆積於出水口，欲進入撈汙機輸送出口排除撈汙垃圾，疑似撈汙機的耙齒將罹災者推落至抽水井內，直至傍晚消防人員才於抽水井內尋獲罹災者，勞檢處已先要求該設備暫停作業，待詳細災害原因釐清後再同意該抽水站正常運作。

勞動檢查處主祕陳伯端說明，目前還是在調查當中，由於當時沒有目擊者，因此詢問水利處同仁狀況，並比對監視器畫面，初步了解是勞工要清除撈汙機水流上垃圾，有稍微卡到，但是否機台有碰到他身體，導致他墜落，因為沒有目擊者、攝影機也未拍到，仍待釐清。

監視器拍下最後身影，陳伯端表示，該職工當天12點半之後走進去監視器死角後，就一直沒有出現，直到下午3、4點水利處同仁才發現職工未現身，初步調查認為，罹災者被機具碰到機率高一點，錄影帶只拍下他走進機台區域的畫面，應該是要清除垃圾，畫面也拍下機台仍在運轉，比較容易碰到他，因此認定失足墜落機率不是那個高。

陳伯端也補充，如果是要清除垃圾，依照規定，機台有運轉動作時應先暫停，而他有靠近設備，由於開關不是在機器附近，判斷死者應不是要前去關閉。