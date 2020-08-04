解放軍證實演練奪取東沙島？　大陸官媒訪問消息源「內容曝光」

▲解放軍傳在8月軍演「奪取東沙島」。（圖／摘自內政部網站）



記者林彥臣／綜合報導

日本媒體《共同社》在今年5月報導解放軍8月將「軍演奪取東沙島」的獨家新聞，並且於3日再度報導指出，解放軍國防大學教授李大光「已撰文證實」。不過大陸官媒《環球時報》也訪問了李大光，得到的答案則是「誇大大陸威脅，唯恐天下不亂的心態」。

日本《共同社》報導，李大光已將該文寄函予8月號出版的香港親中雜誌《紫荊》，他在文中說，解放軍將於8月在南海進行大規模登陸演習。報導稱，演習目標為台灣在南海有效控制的東沙群島。

李大光接受《環球時報》則表示，「解放軍擬8月模擬演練奪取東沙島」一事，也是他在日本《共同社》上看到的消息，他的文章絕不是台媒炒作的「中國軍方首度證實」，台媒歪曲炒作此事，是一種誇大大陸威脅，唯恐天下不亂的心態。

大陸軍事專家宋忠平在5月曾接受《環球時報》訪問指出，東沙群島處在大陸東南沿海的戰略要衝，又連通著南海和西太平洋，位置非常關鍵，如果東沙群島被台灣租借給美軍實施一些軍事偵測活動，比如安置偵測器或反潛設備，對解放軍的影響較大。

宋忠平指出，解放軍的奪島演練已是常態化科目，奪島演練顧名思義就是針對島嶼，東沙群島是島嶼，澎湖列島也是，台灣本島是一個更大的島嶼，「軍事演習隨時可以轉化為軍事行動」。

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