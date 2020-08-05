綠委「逆時中」　何志偉：保護台灣！我主張入境一律篩檢

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

政治中心／綜合報導

各國經濟陸續解封後，新冠肺炎染疫案例卻再度飆升，我國近日來境外移入也頻頻增加，專家憂心第二波疫情將捲土重來，但疫情指揮中心指揮官陳時中認為仍不必採「普篩」措施。不過，民進黨立委何志偉5日在臉書罕見地「逆時中」表示，「保護台灣 我主張 #入境一律篩檢」。

陳時中日前表示，從過去經驗來看，入境約可篩出50%至60%，確實能降低後續社區和地方政府的壓力，然而未被篩出的可能病例，因而鬆懈，趴趴走的可能性拉高，反而增加管理壓力，指揮中心採取入境有症狀再檢驗。

▲何志偉5日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

除了何志偉要求普篩外，民眾黨立委蔡壁如5日也在臉書發文表示，台大公衛學院院長詹長權說的對，現在已是時機針對外籍人士出入境台灣實施普篩檢測。政府不願意打破防疫神話拒絕普篩，但當政府開始部分開放商務旅客入境台灣、爭取台灣進入各國開放邊境的名單、鼓勵民眾參與振興消費時，出入境台灣時進行普篩檢測都不願意做嗎？出境不做普篩難道是要把責任丟給他國嗎？

蔡壁如指出，入境不做普篩，現在民眾的防疫衛生習慣已有鬆懈的現象，萬一出現無症狀感染者，是否會爆發群聚感染呢？

蔡壁如說，與公衛學者都主張普篩，不只是為了找病人，而是為了找抗體，為下一波疫情做準備。專家們最想知道的是，台灣究竟有多少人已有抗體？有抗體的人對疾病能夠抵抗多少，知道這些才知道防疫下一步要怎麼做。

她最後向蔡政府呼籲，當邊境管制開始開放部分商務旅客出入台灣時，請正視普篩的重要性！