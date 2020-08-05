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19歲寶貝女兒跳海成無名屍漂300km！3年後「農曆生日」找回…媽激動落淚　

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▲基隆警方比對資料，查出2017年龜山島的無名女屍，身分即是台中一名失蹤陳姓少女，隨即通知家屬前來相驗DNA，並領回骨灰罈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警方比對資料，查出2017年龜山島的無名女屍，身分即是台中一名失蹤陳姓少女，隨即通知家屬前來相驗DNA，並領回骨灰罈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

海巡署第七海巡隊2017年6月21日曾受理一件龜山島海域無名女屍案，由於該具女屍長期浸泡海水，毛髮及五官均已腐爛無法辨識，最後以無名屍公告協尋，然而，基隆市第一警分局第三組組長許耀彬今年6月偶然調查後，查出該名女屍疑似是2017年失蹤的19歲陳姓少女，隨即重啟調查。陳母獲悉後，北上比對身分，確認女屍是寶貝女兒，激動喊著「3年了，女兒漂流300公里終於要回家了」。

警方指出，第七海巡隊2017年間受理案件，該具女屍經調查後，以無名屍公告協尋，3年來資料一直掛在無名屍系統等待比對指認，大體也已由宜蘭縣立殯葬所火化，以「無名氏之靈骨」葬於宜蘭縣頭城鎮第五公墓無主墓區，而許警發現該案後，依無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域及天候洋流等資料，交叉分析比對上百筆資料，今年6月間比對出1名居住於台中市，2017年即失蹤的19歲陳姓少女，特徵與無名女屍相近，才重啟調查。

▲基隆警方比對資料，查出2017年龜山島的無名女屍，身分即是台中一名失蹤陳姓少女，隨即通知家屬前來相驗DNA，並領回骨灰罈。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳母表示，女兒失蹤當天，她接到女兒男友的電話，說女兒心情低落，打算跳海輕生，馬上趕到女兒常去散心的台中火力發電廠附近尋找，到了現場卻只見女兒機車，不見人影，事後通報海巡署、救難大隊搜救，連搜7天都沒有找到人，最後救難人員認為找不到落海跡象，判斷也有可能是打消尋短念頭，自行離去躲起來了，她也因著這個信念，支撐3年，認為女兒仍平安，只是不想回家，3年來她不斷找尋女兒、求神問卜，期盼有一天能出現奇蹟，女兒能回家團圓。

陳母還提到，許警聯繫時，她剛好在開車，且她開車從不接聽電話，但當天感覺很奇怪，好像有一股力量，叫她要接聽這通電話，她一聽到許警說「有一具無名屍疑為女兒」驚訝萬分，因為當天恰好是女兒的農曆生日，聽完許警解說後，她相信「真的是奇蹟出現，女兒想回家了，女兒從台中海域漂流300公里到龜山島，3年後終於有人要幫她把女兒帶回家了，可以彌補心中最大的遺憾了。」

陳母今年6月29日專程自台中北上找許警，看完許警分析該具無名屍公告協尋資料時，她忽然潸然淚下說「那是我女兒沒錯，因為我女兒的內衣都是我買的，顏色、品牌跟你提供的資料是一樣的！」，而為求慎重，警方採集陳母唾液檢體送法務部法醫研究所，與該具無名屍做DNA親緣關係比對，結果的確吻合，確認該無名屍即為失蹤3年多的陳姓少女。

事後，許警聯繫宜蘭地檢署原相驗股檢察官，調卷並依法醫研究所的親緣鑑定書開具陳女相驗屍體證明書，昨（4日）順利為該具無名屍正名，再由家屬持陳女相驗屍體證明書至宜蘭縣立殯葬所辦理領回陳女的骨灰罈。陳女家屬一行人抵達宜蘭縣頭城鎮第五公墓無主墓區，見到骨灰罈時，大家全淚流滿面，更不斷向許警鞠躬道謝

陳母說，雖然是不好的結局，但總算讓離家3年的女兒有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根回家，也讓他們了卻一件心事，不用每天掛念擔心了。

▲基隆警方比對資料，查出2017年龜山島的無名女屍，身分即是台中一名失蹤陳姓少女，隨即通知家屬前來相驗DNA，並領回骨灰罈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警方比對資料，查出2017年龜山島的無名女屍，身分即是台中一名失蹤陳姓少女，隨即通知家屬前來相驗DNA，並領回骨灰罈。（圖／記者郭世賢翻攝）

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