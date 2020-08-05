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涉收賄立委疑植入「回溯條款」　柯建銘當年怒嗆：不要裝孝維！

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▲▼立法院臨時會處理國民法官法 民進黨總召柯建銘發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總召柯建銘於院會發言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國會近日爆發收賄事件，6名跨黨派立委、前立委涉入其中。根據立法院公報，還原當時的狀況，他們協助推動俗稱「SOGO條款」的「公司法」第9條修法，而民進黨團總召柯建銘強力阻止，甚至怒嗆「不要裝孝維啦！」

立法院這次爆發跨黨派立委收賄的重大醜聞，檢調懷疑，太平洋流通前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，透過白手套行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明及廖國棟、時代力量前立委徐永明及前立委陳唐山；此外，也查獲無黨籍立委趙正宇，涉嫌收賄護航殯葬業者變更地目。

事實上，經濟部是在2017年推動「公司法」修法時，行政院草案第9條，只將公司登記的偽造文書定義，明確化為觸犯「刑法偽造文書印文罪章」；但是，本次涉嫌收賄立委們，主要受託要在《公司法》修法植入「回溯條款」。

廖國棟當時提案內容，主要是讓「SOGO條款」得以溯及既往，這讓經濟部次長王美花、黨團總召柯建銘極力反對，在協商過程中陷入激辯，最終廖國棟只好撤案。不過，全案進入二讀，時代力量黨團拋出增訂11條之1，這被認為是變相回溯，把回溯條款藏於其中，要讓法院介入。

根據立法院公報院會紀錄，在處理公司法第9條時，徐永明發言時說，經濟部從委員會質詢、審查時就對主管機關依職權撤銷的部分非常猶豫及推拖，連這麼簡單的道理，經濟部都還要猶豫，對於利害關係人向主管機關申請撤銷的條文也要百般阻撓，甚至最後還鬧出醜聞，在委員會審查時經濟部居然假借委員提案，自己不敢表態。

徐永明說，時代力量一直認為公司法的修法對台灣的公司治理、經濟體質的健全來說非常重要，「可是，如果我們在第九條不敢面對 SOGO 的問題，不敢透過條文去處理它，我們就會倒退回100年前，還須想著迎接 21 世紀嗎？」

徐永明痛罵，經濟部的種種作為，都讓我們不禁懷疑，經濟部是不是遠東集團和徐旭東開的 ，不然為何可以如此千方百計想盡辦法去開後門，要讓確定在登記時違法的公司不用撤銷登記。

▼針對公司法第9條，立法院公報內容，徐永明發言紀錄。（圖／翻攝立法院公報）

▲▼針對公司法修法，立法院公報內容。（圖／翻攝立法院公報）

對此，根據立法院公報紀錄，柯建銘在發言時表示，大家都胡亂說，其實真相只有一個，「我告訴各位一個簡單的觀念，法院如何判，經濟部當然要如何做，今天大家都忘記一個事實，SOGO 的案子已經在前年由法院判定，難道修法可以改變它的一切嗎？」

柯建銘表示，時代力量又操作PTT抹黑他挺財團、抹黑王美花，「可是我要說行政院版本就是如此 ，行政院版本也沒有回溯條款，因為這個案子已經判定，所以在委員會審查時，王美花次長有表示，基於比例原則，以後面對這件事是不是要以一個但書處理？那件事和現在這件事是兩碼事。」

柯建銘指出，「大家說到口沫橫飛，請看看第十一條之一，關鍵在這一條， 大家都沒有注意第十一條之一的規定，這一條是規定公司特定股東受到損害時，法院得依請求為判決，如果他們沒有事實，就胡亂提告，你要用這一條啊！如果他們胡亂提告，你可以要他們賠償損失啊！方法藏在這一條啦！不要再『裝肖維』啦！請各位看清楚。」

▼針對公司法第9條，立法院公報內容，柯建銘發言。（圖／翻攝立法院公報）

▲▼針對公司法，柯建銘發言內容。（圖／立法院公報）

▲▼針對公司法，柯建銘發言內容。（圖／立法院公報）

接著，根據立法院公報，在處理公司法第11條之1時，柯建銘發言時，把矛頭指向時任時代力量立委黃國昌，「請黃委員不要每次都把立法院同仁當作小學畢業；直接訴權、間接訴權你用的是英美法系，屬於不同體系，那是不公平侵害的救濟，你這樣子胡亂兜在一起，說得好像大家都不識字似的。」

柯建銘表示，請黃國昌不要以為立法委員都只有小學畢業、不識字，他提世界銀行、什麼洗錢防制，要知道法體系不一樣，「你在台灣拿美英法系的邏輯理論要法官直接介入所有的事情，真偽都不必管，馬上就說他侵害到我的權益，法官就要判公司重新返還！」他強調，提什麼世界銀行，英美法系跟我們不一樣，公司法、民法都修正得很清楚，究竟誰才經得起考驗，請停止抹黑。

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