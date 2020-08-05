惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

▲外籍漁工慘遭惡仲介轉移剝削。（示意圖／ ETtoday資料照）。



記者陳豐德／宜蘭報導

宜蘭地檢署日前掌握情資，指稱有不法勞力仲介看準外籍漁工對台環境生疏、不熟法令，將經手辦理的漁工申報為失蹤，或是訛報雇主需求漁工名單，再將這些漁工轉入地下人力市場周轉，再向主管機關申請新僱漁工；檢方4日聯合各單位搜索宜蘭縣、新北、台北市等7個處所，拘提11名犯嫌到案，並查扣相關帳冊資料，5日聲押黃姓主嫌獲准。

線報指出，黃姓主嫌所經營的勞力仲介公司為擴充黑市人力市場，趁著替漁撈雇主辦理業務時，將經手的外籍漁工申報為失蹤，或訛報雇主需求漁工名單，再這些漁工納入地下經濟人力市場周轉。這些漁工被轉移至其他漁船作業，或轉入他縣市水產行剝削，使主管機關無從查找後，再向主管機關申請新聘僱漁工人力運用。



檢方4日指揮內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊、新北市專勤隊及法務部調查局基隆市調查站、新北市調查處雙和調查站，並會同海巡署偵防分署偵防查緝隊、新北市政府勞工局、移民署北區事務大隊機動隊、宜蘭縣專勤隊等單位通力合作，搜索宜蘭縣、新北市、臺北市等 7 處犯罪處所，除查扣相關帳冊資料外，另傳拘 11 名犯罪嫌疑人到案，並已安置 2 名遭不法對待漁工之安全。

本案經檢察官偵訊後，認被告等人涉嫌刑法偽造文書、就業服務法意圖營利非法媒介外國人工作及違反人口販運防制法等罪嫌犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，於今日凌晨向臺灣宜蘭地方法院聲請羈押黃姓主嫌，經宜蘭地院於今日上午裁准羈押禁見。

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