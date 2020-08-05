從實驗室到生產線：Xilinx助百度Apollo　自動駕駛運算平台ACU進入量產

▲賽靈思大中華區業務副總裁唐曉蕾（左三）、百度自動駕駛技術部總經理王雲鵬（右四）等人，共賀百度ACU平台開始量產。（圖／賽靈思提供）

財經中心／台北報導

自行調適與智慧運算廠商賽靈思（Xilinx）5日宣佈，搭載賽靈思車規級晶片Zynq UltraScale+ MPSoC的百度車載運算平台ACU（Apollo Computing Unit）於偉創力的中國蘇州廠正式量產，這款硬體平台將率先應用於Apollo Valet Parking（AVP）自動代客泊車產品。

百度ACU是量產型自動駕駛車載運算單元，包含多個系列產品以因應不同場景的運算需求，ACU生產線目前的年產能可達20萬套，其中，ACU-Advanced是業界首創的自動代客泊車專用車載運算平台，提供整合軟硬體的解決方案。

傳統的自動代客泊車功能主要仰賴超音波雷達，而且在環境感測上必須更安全，所以需要結合泊車系統進行更複雜的感測器融合，以先進且強大的深度學習推論能力和運算力來處理複雜的駕駛環境。

借助賽靈思車規級、異質多核的Zynq UltraScale+ 5EV平台強大的感測器融合和AI處理能力，新平台可支援多達5個攝影機、12個超音波雷達，同時預設毫米波雷達和光達介面，並相容於百度飛漿（PaddlePaddle）深度學習框架，以支援演算法的快速反覆運算和升級。

▲ACU從實驗室到量產生產線。（圖／賽靈思提供）

百度自動駕駛技術部總經理王雲鵬表示，百度持續深耕自動駕駛領域並累積經驗，ACU進入量產意味著我們已顯著強化車規級功能安全、自動駕駛產品商業化及軟硬體供應鏈管理等方面的能力。賽靈思作為引領全球的FPGA供應商，為百度ACU提供了核心處理晶片，是其他解決方案無法提供的車規級量產效能。

賽靈思大中華區業務副總裁唐曉蕾表示，非常高興看到賽靈思助力百度成功量產業界首款ACU自動駕駛運算平台。百度是中國逐漸引領國際自動駕駛領域的領導企業，對於能與百度共同攜手提供駕駛人安全便捷的智慧駕駛體驗而深感自豪。

賽靈思擁有超過20年的汽車產業經驗，近14年來皆維持兩位數的出貨成長，尤其28奈米和16奈米產品系列的成功，成為賽靈思汽車業務成長的驅動力。

賽靈思表示，至今已在全球累計銷售超過1.9億片車規級晶片，其中7500萬片用於量產型先進駕駛輔助系統（ADAS）；服務的汽車企業超過200家，包括全球主要的一級汽車供應商、OEM和新創企業。