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賽靈思推出新型Virtex UltraScale+ VU57P FPGA　支援高速資料傳輸與高頻寬記憶體

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▲賽靈思Virtex UltraScale+ VU57P FPGA。（圖／賽靈思提供）

▲賽靈思Virtex UltraScale+ VU57P FPGA。（圖／賽靈思提供）

財經中心／台北報導

自行調適與智慧運算的全球領導廠商「賽靈思」（Xilinx）宣布Virtex UltraScale+系列產品再添獨一無二的高速運算新成員Virtex UltraScale+ VU57P FPGA。這是一款新型高頻寬記憶體（HBM）元件，能夠在極快速度、低延遲和極低功耗需求下傳輸大量資料。

賽靈思表示，新型Virtex UltraScale+ VU57P FPGA融合了一系列強大的功能，適用於資料中心及有線與無線通訊中要求最嚴苛的眾多應用。

與DDR4等分離式標準型記憶體（discrete commodity memories）相比，賽靈思Virtex UltraScale+ VU57P FPGA的記憶體頻寬和容量大幅提高，是延遲敏感型工作負載的絕佳選擇，而在這些工作負載中，高速的資料傳輸量和快速記憶體是關鍵需求。

賽靈思說明，整合低功耗運算力與高達460GB/s的極高記憶體頻寬和容量，同時採用最先進的PAM4高速收發器，與主流25G收發器相比可實現兩倍的傳輸速率。整合的HBM控制器和AXI埠交換器可提供對整個16G HBM記憶體連續存取。

Virtex UltraScale+ HBM FPGA的特別之處在於整合AXI埠交換器，可從任意AXI埠存取任意的記憶體位置，節省25萬個查找表、37萬個正反器和超過4W的功耗。該交換器不但能夠縮小設計尺寸、簡化設計，而且還有助於達成時序收斂、加快產品的上市速度並降低營運成本（OPEX）。

此外，此款新元件還整合了高速連接，如採用RS-FEC模組的100G乙太網路、150G Interlaken、PCIe Gen4等，協助簡化設計工作並加快上市速度。

 
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