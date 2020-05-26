　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Xilinx專為網路連結和儲存加速優化　推出全新Virtex UltraScale+ VU23P FPGA

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲賽靈思推出專為網路連結和儲存加速優化的全新Virtex UltraScale+ FPGA。（圖／賽靈思Xilinx提供）

▲賽靈思推出專為網路連結和儲存加速優化的全新Virtex UltraScale+ FPGA。（圖／賽靈思Xilinx提供）

財經中心／台北報導

自行調適與智慧運算的全球領導廠商「賽靈思」（Xilinx, NASDAQ：XLNX）26日宣布推出專為網路連結和儲存加速而優化的UltraScale+ FPGA產品系列最新成員Virtex UltraScale+ VU23P FPGA，透過獨特的方式綜合多種資源，實現更高效率的資料封包處理（packet processing）和可擴展的資料頻寬，致力於為網路連結和儲存應用帶來突破性的效能。

賽靈思表示，在資料量呈指數級增長的今天，各界對於智慧化、靈活應變的網路和資料中心解決方案有極高的要求，而全新VU23P FPGA能為產業提供最大傳輸量、強大的資料處理能力以及靈活性的優勢，使其可以適應不斷演進的連接標準，並滿足當前與未來的需求。

VU23P具備一系列卓越的特性，在Virtex UltraScale產品組合中實現最高的查找表（Look-up Table）和嵌入式記憶體（block RAM）與DSP slice的比例，能夠在尺寸和功率不變的情況下進行高傳輸量處理，採用35mm x 35mm小型封裝，尺寸小巧卻能提供超強運算力，使之成為SmartNIC 等高密度伺服器環境的理想選擇。

該元件的58G PAM4收發器可支援高達200G的SmartNIC和網路系統，並且採用最先進的PCIe Gen 4連接功能以提供最大I/O頻寬。藉由VU23P FPGA加速，多種應用可以從中取得以下的顯著優勢！

透過將資料處理卸載到基於FPGA的SmartNIC，用戶能夠大幅提升伺服器效能、降低系統層級的總體擁有成本（TCO），同時實現快速的功能創新。採用Virtex UltraScale+ VU23P FPGA的SmartNIC能夠根據作業負載情況，實現高達2x100G的應用。小型封裝選項則有助於靈活建構適用於高密度伺服器農場（server farm）的多樣化解決方案。

NVMe over Fabrics也稱為NVMe-oF，是一種在設計上使用NVMe協議透過網路架構將主機連接到儲存的協定規範。Virtex UltraScale+ VU23P能夠針對多種類型的儲存作業負載實現強化加速，包括資料壓縮、資料解壓縮、資料重複刪除、排序器功能，同時提高總體儲存利用率，最大限度減輕CPU的負擔。

憑藉小型封裝和相容PCIe Gen 4的能力，這款新型Virtex UltraScale+ FPGA可提供無與倫比的單位面積效能，既實現靈活部署，也降低儲存系統的總體擁有成本。

融合存取前傳（fronthaul）在有線通訊中，使用融合存取前傳閘道便於透過單一介面承載所有業務且不會降低效能。新款VU23P FPGA賦予不同元件不同「個性」，可以針對網路基礎設施中的每個部署進行選擇，它可支援多種類型的標準，包括乙太網路前傳、OTN前傳和PON前傳。此外，整合型PCIe Gen 4 IP也為虛擬化現有無線電的基頻處理提供了途徑。

修但幾勒！過期票券「簡單3步驟」搶救妙招曝光

 
ET快訊
台南機車女「訂百份先試吃」　店家備好料討錢…她轉頭：要錢就不
失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不
韓國瑜「放棄休假」視察高雄豪雨　謝震武一聽驚呼：慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Xilinx專為網路連結和儲存加速優化　推出全新Virtex UltraScale+ VU23P FPGA

創亞太先例！台大醫院牙科攜手愛齊科技　iTero數位口腔掃描儀進駐美容牙科教學

iPad Pro 2020成就網紅神器的理由：效能、前後代比較、拍攝剪輯心得

名人粉專頻遭駭！臉書建議開啟雙重驗證　步驟看這邊

小米10 ＆ 10 Pro實拍體驗　值得等待的一億畫素新機

NOVA情報誌／都會通勤x買菜代步　有「電」就Go！

內賊難防！企業資安事件犯案者逾60%為「準備離職或跳槽」員工

視障者的福音！　三星AI助手Bixby Vision新增3項輔助功能

影／周永明、陶韻智聯手搶攻VR商機！發表5G版XRSPACE一體機與全球首款社交實境平台

Mate家族添新成員？華為註冊Mate Watch商標

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

Xilinx專為網路連結和儲存加速優化　推出全新Virtex UltraScale+ VU23P FPGA

創亞太先例！台大醫院牙科攜手愛齊科技　iTero數位口腔掃描儀進駐美容牙科教學

iPad Pro 2020成就網紅神器的理由：效能、前後代比較、拍攝剪輯心得

名人粉專頻遭駭！臉書建議開啟雙重驗證　步驟看這邊

小米10 ＆ 10 Pro實拍體驗　值得等待的一億畫素新機

NOVA情報誌／都會通勤x買菜代步　有「電」就Go！

內賊難防！企業資安事件犯案者逾60%為「準備離職或跳槽」員工

視障者的福音！　三星AI助手Bixby Vision新增3項輔助功能

影／周永明、陶韻智聯手搶攻VR商機！發表5G版XRSPACE一體機與全球首款社交實境平台

Mate家族添新成員？華為註冊Mate Watch商標

WSBL／從小被「鴨鴨」養大　台元林文佑享受打球不忘家業

滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

防疫鬥爭對軍隊是「一次大考」！習近平：人民軍隊是黨和人民可信賴的英雄

中職／彈力球影響守備佈陣　佛斯特：球彈好球帶要放寬

遊覽車司機上山採竹筍失聯！警3個月後遛狗見白骨…家屬崩潰認屍

每日限量15組！6月壽星等到「幾歲就送幾隻雞翅」了

粽子內餡放什麼最討厭！3項「靈魂配料」被點名　他傻眼：怎麼可能

獨／keanna「7位數代言」亮麗接棒愷樂...3關鍵特質被廠商欽點！

口罩販賣機1天只賣4片　王世堅批惡搞：竟還做2.0版

Xilinx專為網路連結和儲存加速優化　推出全新Virtex UltraScale+ VU23P FPGA

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

3C家電熱門新聞

iPhone 13傳搭Smart Connector　實現「無孔化」

App Store大翻新！　蘋果重新發布超過50個熱門App更新解決啟動問題

Xperia 1 II年度5G旗艦6月玩得到

Google Pixel 4a和4a XL傳聞總整

LINE隱藏版技能！訊息左滑就能快速回覆指定訊息

NVIDIA研究人員透過AI人工智慧重現《小精靈》

傳蘋果頭戴式耳機AirPods Studio已在越南量產！預計今年上半年亮相

Galaxy Note 20+渲染圖曝光　搭載7吋螢幕、4500mAh電池容量

Xperia 1 II終於要來了！6/4在台發表

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

宏達電首款5G手機來了　預計暑假前將推出系列新品

Motorola Razr 2有望今年9月推出！支援5G、電池鏡頭規格大幅升級

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

周永明、陶韻智聯手攻VR！發表5G版XRSPACE一體機與社交實境平台

更多熱門

相關新聞

賽靈思發表首款「20奈米航太規格FPGA」

賽靈思發表首款「20奈米航太規格FPGA」

台積電重要客戶之一「賽靈思」（Xilinx）宣布推出業界首款20奈米航太規格FPGA，為衛星和太空應用提供全面的抗輻射性、超高傳輸量與頻寬效能。此款全新的20奈米抗輻射Kintex UltraScale XQRKU060 FPGA提供了無限在軌（on-orbit）可重組能力，數位訊號處理效能提升達10倍以上，使之成爲酬載（payload）應用的理想選擇，同時在所有軌道上皆具有完全的抗輻射性。

賽靈思Versal平台獲三星採用

賽靈思Versal平台獲三星採用

賽靈思延攬英特爾大將任財務長

賽靈思延攬英特爾大將任財務長

賽靈思7奈米最新方案亮相

賽靈思7奈米最新方案亮相

賽靈思車規級晶片獲百度採用　

賽靈思車規級晶片獲百度採用　

關鍵字：

賽靈思Xilinx

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面