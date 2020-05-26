Xilinx專為網路連結和儲存加速優化　推出全新Virtex UltraScale+ VU23P FPGA

▲賽靈思推出專為網路連結和儲存加速優化的全新Virtex UltraScale+ FPGA。（圖／賽靈思Xilinx提供）

財經中心／台北報導

自行調適與智慧運算的全球領導廠商「賽靈思」（Xilinx, NASDAQ：XLNX）26日宣布推出專為網路連結和儲存加速而優化的UltraScale+ FPGA產品系列最新成員Virtex UltraScale+ VU23P FPGA，透過獨特的方式綜合多種資源，實現更高效率的資料封包處理（packet processing）和可擴展的資料頻寬，致力於為網路連結和儲存應用帶來突破性的效能。

賽靈思表示，在資料量呈指數級增長的今天，各界對於智慧化、靈活應變的網路和資料中心解決方案有極高的要求，而全新VU23P FPGA能為產業提供最大傳輸量、強大的資料處理能力以及靈活性的優勢，使其可以適應不斷演進的連接標準，並滿足當前與未來的需求。

VU23P具備一系列卓越的特性，在Virtex UltraScale產品組合中實現最高的查找表（Look-up Table）和嵌入式記憶體（block RAM）與DSP slice的比例，能夠在尺寸和功率不變的情況下進行高傳輸量處理，採用35mm x 35mm小型封裝，尺寸小巧卻能提供超強運算力，使之成為SmartNIC 等高密度伺服器環境的理想選擇。

該元件的58G PAM4收發器可支援高達200G的SmartNIC和網路系統，並且採用最先進的PCIe Gen 4連接功能以提供最大I/O頻寬。藉由VU23P FPGA加速，多種應用可以從中取得以下的顯著優勢！

透過將資料處理卸載到基於FPGA的SmartNIC，用戶能夠大幅提升伺服器效能、降低系統層級的總體擁有成本（TCO），同時實現快速的功能創新。採用Virtex UltraScale+ VU23P FPGA的SmartNIC能夠根據作業負載情況，實現高達2x100G的應用。小型封裝選項則有助於靈活建構適用於高密度伺服器農場（server farm）的多樣化解決方案。

NVMe over Fabrics也稱為NVMe-oF，是一種在設計上使用NVMe協議透過網路架構將主機連接到儲存的協定規範。Virtex UltraScale+ VU23P能夠針對多種類型的儲存作業負載實現強化加速，包括資料壓縮、資料解壓縮、資料重複刪除、排序器功能，同時提高總體儲存利用率，最大限度減輕CPU的負擔。

憑藉小型封裝和相容PCIe Gen 4的能力，這款新型Virtex UltraScale+ FPGA可提供無與倫比的單位面積效能，既實現靈活部署，也降低儲存系統的總體擁有成本。

融合存取前傳（fronthaul）在有線通訊中，使用融合存取前傳閘道便於透過單一介面承載所有業務且不會降低效能。新款VU23P FPGA賦予不同元件不同「個性」，可以針對網路基礎設施中的每個部署進行選擇，它可支援多種類型的標準，包括乙太網路前傳、OTN前傳和PON前傳。此外，整合型PCIe Gen 4 IP也為虛擬化現有無線電的基頻處理提供了途徑。

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