少婦肚子瘋長20kg快爆開！四肢畸瘦「只能坐著睡」　醫搖頭她絕望等死

▲黃國嫻肚子2年瘋長成20公斤巨球。（圖／光明網）

記者蔡儀潔／綜合報導

36歲的貴州人黃國嫻遇上怪病，過去2年肚子瘋長成20公斤的「巨球」，比懷胎10月的孕婦還大，而其他身體部位卻非常消瘦，這2年來，她幾乎都是坐著睡覺，「現在稍微動一下都惱火。」然而到底是患了什麼病導致，醫生至今無法下定論，而黃國嫻的肚子仍在不斷變大，像個膨脹的氣球。

▲黃國嫻只能坐著睡覺。（圖／光明網）

據《光明網》報導，黃國嫻以前肚子也是平坦的，但在這短短2年時間長成了巨球，起初她只是感覺到疼，去診所開了點藥但沒有效果，後來也不疼了但就這樣一直長大，如今肚子上的皮膚已被撐得十分光滑，各條血管十分明顯，畫面相當駭人。

黃國嫻指著自己手、腳說，自己身體其他的地方都非常瘦了，但體重有55公斤左右，這個肚子就占了20公斤以上，這給她的生活帶來諸多不便，連睡覺都變成極為困難的事，因無法平躺或側臥，她只好將枕頭被子放在床頭，自己則倚在被子枕頭上，一個動作久了，她就會感到呼吸困難，只得又坐起來，這2年來，她幾乎都是坐著睡覺。

黃國嫻的行動也極為不便，只要稍微走上一段路，就會感到勞累，腰酸背痛。她每次出門坐公車，都會有好心人讓座，別人見她肚子如此之大，便問是不是懷了多胞胎，她都不知如何回答是好。

▲肚子青筋暴起相當駭人。（圖／光明網）

黃國嫻說，發現自己肚子開始瘋長之後，去了多地醫院檢查，然而除了發現她患有肝硬化以及卵巢癌等疾病外，肚子的問題卻沒有一個定論。CT顯示，她有肝硬化、脾大、腹水；左側胸腔有少量積液；肝內膽管結石或鈣化灶。

黃國嫻表示，有醫生說她的肚子裡是腹水，於是給她抽了一周的腹水，起初肚子確實變小了一些，但停了以後，肚子又慢慢變大了；也有醫生說她肚子內應該是一個良性腫瘤，如果是惡性腫瘤，早就可能沒命了。由於平時要照顧2個孩子，黃國嫻也未到醫院進行詳細檢查，這2年來，她自己吃了一些中藥，但似乎沒有用，肚子仍在瘋長中。

▲黃國嫻的兒女。（圖／光明網）

在醫院轉一圈，黃國嫻借來的5萬元（人民幣）花的差不多，想到自己患上那麼多病，對於貧窮的家無疑是雪上加霜，於是她決定放棄治療，「在家等死已經等了2年，可是死神遲遲不降臨。」

▲瘦弱的10歲兒子擔起家中重任。（圖／光明網）

現在，她的丈夫外出打工賺錢，母子3人靠著國家補貼的低保勉強度日，衣食住行全靠10歲的兒子支撐，不僅要做飯洗衣服，每天還要從1樓接水提往2樓裝在水缸裡，至少10趟才能確保母子3人一天用量。

看到瘦弱懂事的兒子，堅強的黃國嫻開始哽咽，也有了求生的欲望。當地政府和愛心人士都為她進行了捐款，她一筆一筆記下捐款者姓名，想等自己好了之後，出去工作將錢還給好心人士。