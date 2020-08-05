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曾文惠坦言「李登輝曾偷吃惹怒她」　夫妻相處10祕辛曝光

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李登輝（右）與曾文惠（左）鶼鰈情深，結褵71年，曾文惠說，年輕時是李讓她，老了則她讓李。

圖、文／鏡週刊

前總統李登輝辭世，98個年頭，從兒時花4元買的第一套藏書、向妻子曾文惠求婚的「山頂人」情書、總統任內打高爾夫球打到躋身「約翰走路國際一桿進洞俱樂部」，到卸任後想在家裡養羊…等，本刊精選98則李登輝的小故事，濃縮了個人信仰、家庭趣事與政壇內幕，與讀者一起走進他精采的一生。

夫妻生活篇

89. 李登輝和曾文惠從小就認識，都是日本統治時代的淡水郡人，同受日本教育。
90. 李登輝在日本京都大學時與助手感情不錯，回台大讀書也和台大圖書館日本助理「不壞」，但家裡已講好要曾文惠當媳婦，未想過娶別人。
91. 李登輝家人都很喜歡曾文惠，爺爺還曾去算命，算命師說曾文惠有「一品夫人」的資格。
92. 曾文惠透露她第一次收到男生的信，就是李登輝的求婚信，這封信沒署名，背面寫了「山頂人」。
93. 李登輝獨子李憲文曾撰文提到，「母親之所以嫁給這個佃農之子，是看他愛讀書，常流鼻涕、很可愛。」
94. 曾文惠坦言很不喜歡李登輝從政，她說：「本來李登輝是學者，學者我可以嫁你。」
95. 李登輝夫婦當年的蜜月旅行，是先赴歐洲遊玩，後至印度1個月。
96. 李登輝糖尿病史達數十年，首任總統任內常偷吃餐桌菜餚，曾文惠因而下禁令要等用餐時間到再上菜。
97.曾文惠說，她與李登輝若吵架隔天就忘記了；年輕時李登輝讓她，老了則是她讓李登輝。
98. 李登輝說曾文惠給孩子的道德教育「很硬」，曾文惠說要留給子孫的話，就是謙卑、禮儀、氣質、品格、矜持。


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