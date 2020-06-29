社子島開發爭議案外案　「陳情民眾個資全都露」北市地政局官員認錯緩起訴

▲北市府官員受理民眾陳情社子島開發案後，不慎公布陳情人個資而吃官司。（圖為資料照／記者陳家祥攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市社子島開發爭議紛擾多時，有民眾向市府遞交陳情書，表達對徵收規劃等不滿意見，負責處理的地政局為此決定舉行協調會，去年底在官網「明日社子島」邀請相關團體民眾參與時，忘了把3位陳情人的個資隱匿打馬，陳情人認為自身安全受到威脅，憤而提告，台北地檢署檢察官認定官員因疏忽觸法，29日給予緩起訴處分。

據了解，這名因為忙中出錯的地政局易姓官員，是在2018年底，接到民眾陳情社子島開發案後，經過機關審核後，決定要舉行相關議題的協調會議，易姓官員將即將開會的通知po上北市府專為社子島開發案建立的官網，公開邀請相關民眾、團體可一同與會，而為了說明會議緣由，同時po出民眾陳情函。

▲社子島開發案多次引發民眾向市府官員陳情抗議紀錄。（圖為資料照／記者林銘翰攝）

但是這個陳情函一po出，立刻引起3位陳情民眾極大的恐懼感，因為他們的年籍、住居地址等相關個人資料，一字不漏地被公開了，3位陳情人擔心，自己為地方上的開發案陳情，會被視為擋人財路，資料一公開，可能遭致報復產生安全疑慮，控告官員涉嫌瀆職等罪。

被告的官員挨告後，趕緊刪掉陳情書，坦承因為疏忽，忘了要先隱匿陳情人的個資，檢察官認定官員不是故意的，依公務員過失洩露國防以外秘密罪嫌，給予緩起訴處分，同時協調地政局對接受民眾陳情的程序，建立一套SOP標準，避免再發生有公務員疏失而損害民眾權益的事情。

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