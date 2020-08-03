3壽險公司降息！148張保單回饋金縮水　台幣宣告利率最低跌剩0.46%

▲壽險公司調整台幣利變型保單的宣告利率，將影響到保戶的增值回饋分享金。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

4家壽險公司決定調整8月宣告利率，新台幣保單調整幅度為1至15個基本點之間，美元則在5至10bp區間，共有148張保單受到影響，台幣利變保單最低宣告利率0.46%，美元保單最低也僅1.85%，代表保戶所領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

根據國泰人壽公告8月調整各幣別宣告利率資料顯示，新台幣利變保單宣告利率共有77張進行調整，包括現售5張、停售72張，調整幅度約在1至15bp（基本點）區間，調整後宣告利率區間來到0.46%至1.75%。

至於美元利變保單宣告利率共有62張進行調整，包括現售8張、停售54張，調整幅度約在5至10bp區間，宣告利率區間來到1.85%至3.15%；澳幣則有3張停售的利變保單進行調整，宣告利率區間於2.6%至3.35%之間，總計有142張利變保單進行調整，也是下半年連2個月降息。

中國人壽這次也調整5張保單，包含現售4張、1張停售，其中電商通路台幣利變年金商品調整幅度為10個基本點，調整後宣告利率落在2.03%至2.15%；台灣人壽則微調1張停售的台幣利變保單，主要是配合10年期中央政府公債次級市場殖利率而調降，但最高宣告利率與上月相同，仍有2.25%。

三商美邦人壽8月則調高美元保單的宣告利率，調整10個基本點，最高宣告利率為2.95%，其餘富邦人壽、新光人壽、南山人壽、元大人壽、全球人壽等8月台幣及外幣現售商品的宣告利率並沒有調整，與上月維持一樣。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率。