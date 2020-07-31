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ICS新規壽險業增資壓力大　黃天牧：對保戶最好的保障

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國際保險資本標準（ICS）2.0預計2026年上路，保險公司面臨增資壓力，外界認為此舉不接地氣，對業者太過嚴苛，主委黃天牧今（31）日對此表示，「國際化是一條不歸路」，但不會為了接軌而接軌，將會考量台灣本土環境，且對民眾來說，保險公司清償能力就是對保戶最好的保障。

為強化保險業財務健全及建構承擔風險能力，金管會研議分3階段導入國際保險資本標準（ICS）2.0，不過保險公司此舉相對於現行的風險資本額制度（RBC）更為嚴格，恐面臨增資壓力，也有學者認為ICS 2.0不接地氣，對保險公司太過嚴苛。

金管會主委黃天牧今天受訪時表示，這件事並非是今天才開始推動，當初在交接典禮上提到短中長期計畫，為的是考量台灣本土環境，「我們也充分參與國際保險監理官協會」，其中有1至2家保險公司參與測試，目的在於該機制發展過程中，不容易一體適用到所有發展程度不同的國家。

黃天牧指出，以台灣利率較低來看，因此在試用計算資本參數上需考量不同國家的情況，由於國內保險公司有實際參與，可望爭取到適用於台灣的特別狀況。

外界擔憂台灣市場上長天期保單較多，未來恐怕提前退場或保費變貴，黃天牧說，「保險公司清償能力就是對保戶最好的保障」，過去在保險局處理保險業退場時，感受相當深刻，「商品在好，若保險公司經營產生問題，對保戶都是一種負擔」。

黃天牧野提及，保險公司適用新的清償能力與資本適足率等計算過程中，難免與IFRS 17一樣，將會影響商品設計，如長年期固定利率保單將會受到影響，這也是為什麼過去1、2年來金管會重視商品結構轉型的原因之一。

黃天牧認為，國人都有終身或儲蓄的保險觀念，也就是付了保費一定要拿回來的概念，但近年來有逐漸改變，如今配合國際監理規範調整，「保險商品本質在保障，保障本質不見得會把保費拿回來」，因此除了商品結構要調整外，民眾教育也需調整，由於「國際化是一條不歸路」，要讓國際認識台灣的金融業，在監理規範上須趨於一致，但也會考量台灣環境，並非「為了接軌而接軌」，會將各界意見作為政策參考的方向。

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