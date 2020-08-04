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歌手拍MV放火燒鋼琴！苗栗海邊濃煙竄天際　環保局：最高可罰10萬

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▲知名歌手在海邊拍攝MV，將臨時搭建的景和鋼琴全燒光，造成附近空氣嚴重汙染。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲知名歌手在海邊拍攝MV，將臨時搭建的景和鋼琴全燒光，造成附近空氣嚴重汙染。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮附近海邊，3日晚間被民眾發現有劇組拍攝歌手MV時，將臨時搭的景和鋼琴全都燒了，不僅濃煙造成空氣汙染，燃燒後的廢棄物就留在沙灘上，其中還有10幾公分的鐵釘外露於木板，也讓一早到海邊運動的民眾陷入危險中；環保局表示，最高可開罰10萬元。

陳姓民眾在臉書上表示，2日下午到後龍水尾海邊時，無意間發現有工班正在搭建拍片用的布景及道具，直到3日晚上竟一把火把這些布景全都燒了，現場濃煙直竄天際，燃燒後的臭味有隨風飄散；陳姓民眾趕緊將這狀況拍下PO網，果然引發網友議論紛紛。

▲▼現場還遺留焚燒過後的木板、電纜線等物品，甚至還有鐵釘外露，讓到海邊的民眾處於危險之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼現場還遺留焚燒過後的木板、電纜線等物品，甚至還有鐵釘外露，讓到海邊的民眾處於危險之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼現場還遺留焚燒過後的木板、電纜線等物品，甚至還有鐵釘外露，讓到海邊的民眾處於危險之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼現場還遺留焚燒過後的木板、電纜線等物品，甚至還有鐵釘外露，讓到海邊的民眾處於危險之中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

有民眾一早到現場更發現許多垃圾未清，不僅有許多燃燒後的木板、電纜線等，更可惡的竟然還有幾塊木板上還插著尖銳鐵釘；民眾也質疑，水尾海岸平時就有很多釣客，下午過後還有帶著小孩到海邊嬉戲的人群，如果發生意外，該向誰討公道。

苗栗縣環保局長陳華盛指出，縣內所有行政區皆屬於空氣污染防制區，全面禁止露天燃燒行為；環保局也事先未曾接獲任何相關拍攝需求申請，而這個劇組在海邊焚燒木造搭景已違反空污法第32條，若經檢舉現場查獲，可處1200元至10萬元罰款，但因未接獲民眾檢舉，目前先派員到場蒐證、追查行為人，要求立即清除乾淨。

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